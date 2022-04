Les utilisateurs courageux du navigateur et de DuckDuckGo verront désormais moins Google AMP sur le Web

Dans le contexte : Google a initialement proposé le framework Accelerated Mobile Pages (AMP) pour aider les sites Web à se charger plus rapidement sur mobile. Cependant, il y a eu pas mal de conditions attachées à cette technologie, tant pour les propriétaires/éditeurs de sites Web que pour leurs visiteurs. Maintenant, le navigateur Brave et DuckDuckGo ont annoncé des mesures qui bloqueront la version AMP de Google d’un site Web et chargeront à la place la page d’origine.

Google a longtemps été accusé d’utiliser AMP pour renforcer sa domination sur le Web. Présentée comme un moyen de permettre des temps de chargement plus rapides sur mobile ainsi qu’une exposition accrue dans les résultats de recherche pour les entreprises et les publications, la technologie donne finalement à Google plus de contrôle sur la façon dont les pages Web sont rendues, y compris leurs systèmes de publicité/monétisation.

Pendant ce temps, côté utilisateur, AMP est un autre moyen pour Google de suivre les visiteurs, ce qui, selon Brave, est nocif pour eux et pour le Web en général. Dans le but de renforcer la confidentialité des utilisateurs, la société a annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée De-AMP, qui, selon elle, réécrira les liens et les URL pour empêcher les utilisateurs de se retrouver complètement sur les pages AMP.

Brave indique également que dans certains cas, les pages AMP de Google se chargent plus lentement que le site Web réel. De-AMP est actuellement déployé sur les versions Nightly et Beta de Brave et sera activé par défaut sur le bureau du navigateur et les versions Android avec la version 1.38.

NOUVEAU : nos applications et extensions protègent désormais contre le suivi Google AMP. Lorsque vous chargez ou partagez une page Google AMP à partir d’applications DuckDuckGo (iOS/Android/Mac) ou d’extensions (Firefox/Chrome), la page Web de l’éditeur d’origine sera utilisée à la place de la version Google AMP. – CanardDuckGo (@DuckDuckGo) 19 avril 2022

DuckDuckGo a annoncé une décision similaire via Twitter, notant que ses applications et extensions sur toutes les plates-formes protégeront désormais contre le suivi Google AMP. Le concurrent de Google en matière de recherche a en outre accusé la société d’imposer la technologie aux éditeurs en donnant la priorité aux liens AMP dans les résultats de recherche et en favorisant ses propres annonces sur les pages AMP.

PCWorld rapporte qu’un porte-parole de Google a répondu aux allégations en les qualifiant de trompeuses, notant qu’elles « confondent » un certain nombre de projets Web différents et répètent un certain nombre de « fausses déclarations ». Google a fait valoir que le cadre open source avait été développé en collaboration avec des éditeurs et des entreprises technologiques pour permettre au contenu Web de se charger plus rapidement.

Lors de la création de l’AMP, poursuit le porte-parole de Google, il fallait en moyenne 19 secondes pour charger une page web sur mobile avec une connexion 3G. Alors que les vitesses de connectivité et les technologies Web se sont considérablement améliorées depuis lors, Google note que l’AMP permet désormais aux entreprises de créer de meilleures expériences Web, en particulier celles qui n’ont pas de grandes équipes de développement.