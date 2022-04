La péninsule ibérique devient le principal pôle européen de l’hydrogène vert

La péninsule ibérique devient l’un des principaux centres de production d’hydrogène vert dans le monde. En effet, le quatrième projet d’envergure vient d’être approuvé, marquant la domination des deux pays, par rapport à l’Europe, en la matière.

Le projet donnera encore plus de pertinence au port de Sines.

La péninsule ibérique a accueilli de nombreux investissements qui permettent de la transformer en un acteur énergétique important. Parallèlement au chemin parcouru pour devenir un pôle de production d’hydrogène vert, ces investissements ont également dynamisé les énergies renouvelables, leur donnant de plus en plus de force et de pertinence.

Maintenant, un nouvel investissement a vu le jour, dirigé par trois sociétés. Cela permettra de lever un milliard d’euros, pour donner naissance à une infrastructure de 500 MW, qui sera installée dans le port de Sines, dans le district de Setúbal. Le portugais Madoqua sera rejoint par Copenhagen Infrastructure Partners et le cabinet de conseil néerlandais Power2X.

Ce partenariat donnera naissance à une infrastructure de 500 MW d’électrolyseurs, capable de produire 50 000 tonnes d’hydrogène vert et 500 000 tonnes d’ammoniac vert par an. L’énergie requise par un projet de cette ampleur proviendra d’installations d’énergie renouvelable, telles que des parcs éoliens et solaires, en cours de développement au Portugal.

L’hydrogène vert produit par le projet sera utilisé par l’industrie locale et transformé pour créer de l’ammoniac vert à exporter depuis le port de Sines.

Les entreprises impliquées espèrent que la structure sera entièrement autorisée d’ici la fin de l’année prochaine, et qu’il sera possible, à ce moment-là, de commencer la construction. L’attente pour le début de la production pointe vers 2025. De plus, sur la table est la possibilité d’étendre le projet à un million de tonnes d’ammoniac vert.

La péninsule ibérique fédère les acteurs de la production d’hydrogène vert

Il s’agit du deuxième projet d’hydrogène vert à grande échelle annoncé cette année pour la péninsule ibérique par Copenhagen Infrastructure Partners. Après tout, ils avaient déjà révélé le projet Catalina, qui déploiera 5 GW d’énergie renouvelable et 2 GW de catalyseurs entre Aragon et Valence, impliquant des entreprises telles que Enagás, Naturgy, Fertiberia et Vestas.

De plus, en février, HyDeal Spain a été annoncé, un projet d’hydrogène avec 7,4 GW de capacité d’électrolyseur. Plus tôt, un plan de 2 GW avait déjà été révélé, dirigé par Repsol et basé dans le nord de l’Espagne.

Selon les experts, l’intérêt croissant de la péninsule ibérique pour la mise en place d’infrastructures d’hydrogène vert est dû au potentiel que le Portugal et l’Espagne ont pour la production d’énergie solaire et éolienne. Cela permet aux deux pays de produire de l’hydrogène vert à un prix inférieur, par rapport à ce qui se pratique dans d’autres pays européens.

