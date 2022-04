Hyundai Motor est le premier constructeur automobile à rejoindre la communauté NFT

Hyundai Motor Company a annoncé qu’elle intégrera le marché communautaire en ligne NFT en collaboration avec la marque NFT Meta Kongz. Ainsi, la société devient le premier constructeur automobile à entrer sur le marché communautaire NFT.

Le produit de la vente des NFT Hyundai sera utilisé pour la gestion du projet et les membres de la communauté.

Hyundai Motor rejoint la communauté NFT avec Meta Kongz

Hyundai Motor est le premier constructeur automobile à entrer sur le marché NFT avec sa propre communauté NFT, y compris un site Web officiel Hyundai NFT et une présence sur Discord et Twitter.

La communauté Hyundai NFT offrira à ses utilisateurs l’expérience métaverse du constructeur automobile en partageant des NFT qui représentent ses solutions de mobilité. Les canaux officiels Discord et Twitter ont ouvert le 15 avril et le site officiel sera lancé en mai.

En fournissant des canaux dédiés à la communauté, la société gérera en permanence la valeur active de ses NFT. Les plateformes en ligne fourniront un canal de communication ouvert 24h/24 et 7j/7 entre l’entreprise et les membres de la communauté avec des mises à jour en temps réel sur la valeur active de leurs NFT.

La société a sorti un film qui présente le concept « Metamobility universe » de l’univers Hyundai NFT, qui reflète le concept « Metamobility » dévoilé au CES 2022.

Dans la vidéo, le gorille Meta Kongz conduit une Hyundai Pony classique et une réinterprétation moderne de la série Heritage Pony de la planète Terre à la lune, illustrant comment les solutions de mobilité parviennent à transcender le temps et l’espace. La vidéo se termine par un teaser du NFT qui sera dévoilé en mai.

Métamobilité

Hyundai Motor publiera également 30 NFT « Hyundai x Meta Kongz » en édition limitée le 20 avril pour commémorer la sortie de la vidéo. Les projets Hyundai NFT continueront d’être développés tout au long de cette année dans le but d’élargir l’univers Hyundai NFT.

L’univers Hyundai NFT prolonge l’expérience Hyundai, en particulier avec la génération MZ, de manière totalement innovante, renforçant notre engagement envers l’innovation dans le monde réel et le métaverse. Nous sommes ravis de présenter « Métamobilité » à travers nos NFT et de commencer ce voyage avec Meta Kongz.

Dit Thomas Schemera, directeur du marketing mondial et directeur de la division de l’expérience consommateur.

L’entreprise a dévoilé sa vision du concept de « Métamobilité » au CES 2022 dans le but d’être le fer de lance d’une connexion intelligente entre l’appareil et le métaverse qui étendra le rôle de la mobilité à la réalité virtuelle, permettant aux gens de surmonter les limitations physiques du mouvement dans le temps et dans l’espace. .