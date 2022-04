Astuce : découvrez si votre smartphone Xiaomi prend en charge la charge rapide de la batterie

Les fabricants de smartphones ont parié sur l’allongement de la durée de vie de la batterie de ces appareils. Ceux-ci ont des capacités toujours croissantes, des durées encore plus longues et des vitesses de chargement plus élevées.

Xiaomi a surtout suivi cette dernière voie et ses smartphones ont reçu la possibilité de se recharger de plus en plus vite. TEST la présence de cette charge rapide est simple à évaluer et à voir si elle est présente. Voyez comment vous pouvez le faire.

Plus que de savoir si un smartphone peut être rechargé rapidement, il est important de comprendre s’il est utilisé. C’est le seul moyen de tirer parti de cette capacité et de charger la batterie plus rapidement.

Recharge rapide sur un smartphone Xiaomi ?

Xiaomi a 2 façons simples pour ses utilisateurs de savoir si leurs smartphones se chargent rapidement. Le premier d’entre eux est totalement visuel et permet de connaître rapidement l’état de la charge, simplement en regardant.





Pour connaître ces informations, il suffit d’avoir le smartphone connecté au chargeur. Sur l’écran de verrouillage, vous verrez l’état de la batterie dans le coin supérieur droit. Ici, et si un seul rayon apparaît, la charge s’effectuera normalement. Si un double faisceau apparaît, la charge rapide est utilisée.

Plus d’informations sur la batterie et l’état

D’autre part, et si vous souhaitez connaître ces informations via les paramètres de Xiaomi, vous pouvez également le faire. Commencez donc par ouvrir les paramètres MIUI, puis choisissez la première option, appelée À propos du mobile.

Ici, pour continuer à accéder, vous devez ensuite choisir l’option Toutes les spécifications. Dans cette zone, avec des informations détaillées sur le smartphone Xiaomi, descendez et accédez à l’option Statut, qui se trouve à la fin de cette liste.

En haut de cette zone, vous trouverez des informations sur l’état de charge de la batterie. Encore une fois, ils doivent allumer la charge pour que les informations présentes soient réelles et à jour. N’oubliez pas qu’il doit être connecté à un chargeur de batterie à charge rapide.

Ici, et encore une fois, vous devriez regarder ce qui est affiché dans la zone État de la batterie. S’il indique Charge, cela signifie qu’il ne s’agit pas d’une charge rapide. D’un autre côté, si les informations sont Charge rapide, il s’agit vraiment d’une charge de batterie rapide.

Il s’agit d’informations essentielles pour tous ceux qui possèdent un smartphone Xiaomi prenant en charge la charge rapide de la batterie. Bien sûr, vous devez toujours utiliser un chargeur pris en charge, en particulier celui fourni avec l’équipement de la marque.