Google simplifiera le partage de fichiers entre smartphones Android avec le partage à proximité

Le partage à proximité était la réponse de Google au partage de fichiers sur Android. Après de nombreuses années sans aucune solution transversale dans ce système, ce que de nombreux utilisateurs attendaient et souhaitaient avoir à disposition est enfin arrivé.

Maintenant, Google veut élever encore plus cette proposition et prépare bientôt un changement. Cela rendra encore plus simple le partage de fichiers entre les smartphones Android, avec une petite mais intéressante modification du partage à proximité.

Présent sur Android et Chrome OS depuis 2020, avec Partage à proximité donne aux utilisateurs d’Android la liberté de partager des images et d’autres fichiers simplement et rapidement. En utilisant Bluetooth et Wi-Fi, il simplifie le transfert de données entre ces smartphones et ordinateurs.

Si jusqu’à présent il s’est empressé d’effectuer ces virements, Google semble travailler sur une nouveauté. Il souhaite rendre ce processus encore plus simple et automatiser certaines situations, pour faciliter le transfert entre les appareils des utilisateurs.





Une nouvelle option fait désormais son apparition dans Partage à proximité, qui éliminera le besoin d’autoriser ce partage, chaque fois qu’il est associé aux smartphones de l’utilisateur. Il n’est pas encore largement distribué, mais il peut être vu dans la dernière version des services Google Play.

La nouvelle option Vos appareils affichera les autres smartphones, tablettes ou PC Android exécutant Chrome OS qui se trouvent à proximité. En choisissant l’un de ces appareils comme destination, l’ensemble du processus sera automatisé et approuvé sans intervention de l’utilisateur.

Le mode « auto-partage » de Partage à proximité vous permettra de partager rapidement des fichiers avec d’autres appareils connectés au même compte Google sans avoir à approuver le partage. D’après ce que je peux voir, cela n’a pas encore été déployé, mais il est présent dans la dernière version des services Google Play. pic.twitter.com/wdtxoiE2oz – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 19 avril 2022

Présentée pour la première fois en janvier, cette nouvelle option de partage à proximité devrait apparaître prochainement et être étendue à tous les utilisateurs d’Android. Les plans de Google pour cette expansion ne sont pas connus, ce qui devrait arriver bientôt.

Google montre une nouvelle fois que sa proposition devrait être la norme Android très prochainement. Après des années consécutives sans alternative, Partage à proximité s’avère capable de remplacer toutes les alternatives qui existent dans l’App Store.