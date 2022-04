Tesla bat à nouveau des records avec plus de 3 milliards de bénéfices au 1er trimestre 2021

Avec tous les changements qu’elle a apportés à l’industrie, Tesla a montré une manière complètement différente d’être sur le marché. Elle ne se limite pas à ses voitures électriques, mais montre également comment gérer sa position sur le marché.

Dans la présentation des résultats du premier trimestre 2021, la marque a une nouvelle fois montré sa force. Contre un cycle de problèmes, Tesla a réussi à croître et à battre à nouveau ses records, notamment dans les 3 milliards de bénéfices qu’elle a réalisés.

3,3 milliards de bénéfices au 1er trimestre 2021

Même avec un problème bien identifié dans la chaîne de distribution et dans son usine en Chine, Tesla a réussi à se démarquer de manière unique. Il a montré au marché sa force et comment l’avenir devrait être de son côté.

Dans sa présentation des résultats du 1er trimestre 2021, elle a révélé avoir réalisé un bénéfice de 3,3 milliards de dollars. La société a converti ce bénéfice en chiffre d’affaires de 18,7 milliards, soit une augmentation de 81% sur un an. Le chiffre pour la même période en 2021 était de 10,4 milliards.

Tesla bat à nouveau des records avec de l’aide

Une partie de ces montants provient de la vente de crédits d’émission à d’autres constructeurs automobiles. Au cours de cette période, 679 millions de ces crédits ont été vendus, soit plus du double des 314 millions du dernier trimestre 2021. Cette vente renforce Tesla et aide les autres constructeurs à atteindre leurs objectifs environnementaux.

Un autre domaine où Tesla excellait était la vente de ses voitures. Ces chiffres étaient déjà connus, mais ont maintenant été exprimés à nouveau dans cette présentation. Les livraisons ont légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent et ont dépassé les 184 800 unités au premier trimestre 2021.

Ce fut un trimestre *exceptionnellement* difficile en raison des interruptions de la chaîne d’approvisionnement et de la politique chinoise zéro Covid. Le travail exceptionnel de l’équipe Tesla et des principaux fournisseurs a sauvé la journée. – Elon Musk (@elonmusk) 2 avril 2022

Les ventes et la production de voitures électriques ont augmenté

De toute évidence, Tesla a livré 295 324 voitures Model 3 et Model Y, tandis que 14 724 sont allées aux Model S et X. La production a également augmenté et la marque a révélé avoir construit un total de 305 407 véhicules au cours des trois derniers mois.

Même avec quelques problèmes dans ses voitures, Tesla a réussi à ouvrir 2 usines ce trimestre et à atteindre d’autres objectifs. Ces 2 nouveaux sites permettront certainement d’augmenter la production et d’augmenter encore les excellents résultats et records qui ont été atteints au cours des derniers trimestres.