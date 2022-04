Ubiq : la smartwatch pas chère de Prozis qui a déjà un GPS

Les montres connectées sont à la mode, non seulement pour donner l’heure, mais parce qu’elles offrent une large gamme de services. Après l’Ubiq HR, Prozis innove à nouveau et vient de lancer une nouvelle version qui se démarque en incluant déjà le GPS.

Avec cette smartwatch, vous pouvez enregistrer l’action physique quotidienne, recevoir des notifications de smartphone, enregistrer des entraînements, surveiller la fréquence cardiaque, contrôler certaines fonctionnalités du smartphone, etc. Tout savoir!

Une smartwatch est désormais un objet accessible à presque toutes les poches. Comme dans tous les domaines, il y a des gadgets qui ont un prix exorbitant et il y en a d’autres qui sont moins chers. La bonne nouvelle que nous avons pour aujourd’hui est le fait que Prozis a lancé une smartwatch bon marché, mais assez complète en termes de fonctionnalités. Apprenons à mieux connaître la Prozis Ubiq Smartwatch.

L’Ubiq Smartwatch a la capacité d’enregistrer chacun de vos mouvements. Il vous permet de surveiller et d’enregistrer votre allure, votre distance et votre itinéraire en temps réel, sans avoir à emporter votre téléphone portable avec vous pendant l’entraînement. Il a été conçu pour l’entraînement en intérieur et en extérieur.

Avec les différents capteurs inclus dans cette smartwatch, il est possible de surveiller et d’enregistrer 16 types d’activités physiques listées dans l’image suivante.

Côté autonomie, ce smartphone garantit 10 jours sans recharge. La batterie incluse est de 210 mAh.

Résumé des principales caractéristiques de la smartwatch Prozis Ubiq

Adversaire virtuel

écran tactile

Plusieurs cadrans au choix

écran couleur

Capteur GPS intégré

Fonction « Relax-Time »

Surveillance du sommeil et plusieurs alarmes

Contrôle de la musique

Chronomètre et minuterie

Notifications d’appel et de SMS

Avis d’application

capteur de fréquence cardiaque

Prévisions météorologiques

Comme mentionné, l’une des caractéristiques/caractéristiques est le fait que cette montre comprend plusieurs cadrans au choix.

Cette smartwatch est également étanche jusqu’à 50 m de profondeur pendant 10 minutes.

ProzisGo : l’application qui enregistre et affiche toutes les données de la smartwatch

La gestion de toutes les informations collectées par Ubiq est maintenue dans l’application Prozis appelée ProzisGo. De plus, via l’application, nous pouvons configurer diverses fonctionnalités, telles que les alertes sédentaires, le réveil, le format de l’heure, les zones de fréquence cardiaque, l’activation/désactivation du capteur de pouls, etc.





Suivez vos pas, la distance parcourue et de nombreux autres paramètres, et obtenez toutes les informations clairement représentées dans des graphiques pratiques, même après de longues périodes, afin que vous puissiez suivre vos progrès à long terme. Il vous permet de définir des objectifs spécifiques pour chaque entraînement et d’enregistrer vos heures de sommeil, vos calories, votre consommation d’eau et de café.

Profitez de la réduction…

Netcost-security.fr, en partenariat avec Prozis, vous donne la possibilité d’acheter cette montre connectée Ubiq avec une réduction de 10 % en utilisant le bon Netcost-security.fr (que vous devez mettre à l’étape 4 de votre commande). Profitez des offres.