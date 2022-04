Les tests des nouvelles cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 4080 et RTX 4090 ont déjà commencé

Nvidia est le fabricant de cartes graphiques le plus populaire au monde. Et même si son rival AMD continue d’investir sur ce segment avec des produits performants, la plupart des choix des consommateurs se portent sur l’équipement du créateur de l’actuelle gamme RTX 30.

Cependant, nous avons déjà parlé de certaines avancées qui ont été faites concernant la prochaine génération de GPU GeForce RTX 40. Et selon les dernières informations, les tests ont déjà commencé sur les modèles Nvidia GeForce RTX 4080 et RTX 4090.

Nvidia GeForce RTX 4080 et RTX 4090 sont déjà en test

Les graphiques GeForce RTX 30 sont la gamme de génération actuelle de Nvidia qui a été lancée en septembre 2020. Mais nous savons que la société de Jensen Huang se concentre déjà sur la prochaine génération, à savoir la GeForce RTX 40, bien que cela n’ait pas encore été officiellement annoncé. . Cependant, nous savons également que la nouvelle ligne est une réalité qui devrait être révélée plus tard cette année 2022.

De plus, il y a maintenant de nouvelles données révélées par le populaire leaker kopite7kimi, connu dans le segment du matériel, qui indiquer que Nvidia développe non seulement déjà ses nouvelles cartes graphiques, basées sur l’architecture Ada Lovelace, mais en a également lancé certaines sur la nouvelle puce AD102.

Concrètement, cette puce graphique devrait être utilisée pour la production des modèles GeForce RTX 4080 et RTX 4090. Ainsi, avec ces informations, on estime que ce sont les GPU qui sont actuellement testés par le constructeur nord-américain.

Mais en dehors de ces informations, qui ne proviennent pas non plus de sources officielles, on sait encore peu ou rien des nouveautés de Nvidia.

D’autres rumeurs indiquent octobre 2022 comme date de sortie possible des nouvelles cartes graphiques. Par ailleurs, il a également été récemment indiqué que la GeForce RTX 40 pouvait consommer plus de 450 watts.

A lire aussi :