Une étude révèle que le plus grand méga tremblement de terre de l’histoire a atteint 9,5 sur l’échelle de Richter

Avec les progrès de la technologie et la compilation de données, les scientifiques sont en mesure d’obtenir des méthodes comparatives qui aident à comprendre ce qui s’est passé sur Terre il y a des milliers d’années. Ainsi, les archéologues ont trouvé des preuves du plus grand tremblement de terre connu de l’histoire humaine – un tremblement de terre terrifiant mesurant 9,5 sur l’échelle de Richter.

Selon l’étude, le méga tremblement de terre, qui a provoqué un tsunami de 8 000 km et poussé les populations humaines à abandonner les côtes voisines pendant 1 000 ans.

Le tremblement de terre s’est produit il y a environ 3 800 ans dans ce qui est aujourd’hui le nord du Chili, lorsqu’une rupture de plaque tectonique a soulevé le littoral de la région. Le tsunami qui a suivi a été si puissant qu’il a créé des vagues atteignant 20 mètres de haut et s’est rendu jusqu’en Nouvelle-Zélande, où il a projeté des rochers de la taille d’une voiture à des centaines de kilomètres à l’intérieur des terres, matériau trouvé par les chercheurs.

Un méga tremblement de terre au Chili en 1960 a tué plus de 6 000 personnes

Jusqu’à présent, le plus grand tremblement de terre de tous les temps a été le tremblement de terre de Valdivia en 1960, qui a frappé le sud du Chili avec une magnitude comprise entre 9,4 et 9,6, tuant 6 000 personnes et envoyant des tsunamis à travers l’océan Pacifique.

La rupture qui a provoqué le tremblement de terre de Valdivia était énorme, s’étendant jusqu’à 800 km. Mais, comme le détaillent les scientifiques dans une recherche publiée le 6 avril dans la revue Science Advances, l’ancien méga tremblement de terre récemment découvert était encore plus important, provenant d’une faille à environ 1 000 km.

La tension entre les plaques tectoniques conduit à des ondes sismiques dévastatrices

Comme le tremblement de terre de Valdivia, l’ancien tremblement de terre était un méga-sismique, le type de tremblement de terre le plus puissant au monde. Ces tremblements de terre se produisent lorsqu’une des plaques tectoniques de la Terre est forcée, ou subductée, sous une autre.

Les deux plaques finissent par être maintenues ensemble par friction, mais les forces qui ont provoqué la collision des plaques continuent de se développer. Finalement, l’énorme tension qui existe au point de contact entre les plaques se déchire, créant une gigantesque rupture, entraînant la libération d’énergie sous la forme d’ondes sismiques dévastatrices.

Des preuves du tremblement de terre géant ont été trouvées dans des éléments marins et côtiers – tels que des dépôts côtiers (roches, cailloux et sable originaires des régions côtières) et des roches marines, des coquillages et de la vie marine – que les chercheurs ont trouvé déplacés profondément dans le désert d’Atacama, en Chili.

Non seulement avons-nous trouvé des preuves de sédimentation et des fossiles d’animaux marins qui auraient vécu paisiblement dans la mer avant d’être jetés, mais nous avons également trouvé tout cela à des points très élevés et bien ‘à l’intérieur’ du continent, donc ça n’aurait pas pu été une tempête qui les avait mis là.

Il a mentionné le géologue spécialisé de l’université britannique, James Goff.

Comment les scientifiques ont-ils pu déterminer l’âge des preuves ?

Pour avoir une meilleure idée de ce qui a amené ces gisements si loin en mer, les chercheurs ont utilisé la datation au radiocarbone. Cette méthode consiste à mesurer les quantités de carbone 14, un isotope du carbone radioactif, présentes dans un matériau pour déterminer son âge.

Le carbone 14 étant partout sur Terre, les dépôts l’absorbent facilement lors de sa formation. La demi-vie du carbone 14, ou le temps qu’il faut à la moitié de celui-ci pour se décomposer radioactivement, est de 5 730 ans, ce qui le rend idéal pour les scientifiques qui souhaitent remonter aux 50 000 dernières années d’histoire en vérifiant combien de carbone 14 n’est pas .décomposé qu’un matériau possède.

Après avoir daté 17 gisements sur sept sites de fouilles distincts le long de 600 km de la côte nord du Chili, les chercheurs ont découvert que l’âge des matériaux côtiers hors site suggérait qu’ils avaient été emportés vers l’intérieur des terres il y a environ 3 800 ans.

D’autres preuves sont également venues sous la forme d’anciennes structures en pierre que les archéologues ont excavées. Ces murs de pierre construits par l’homme ont été retrouvés sous les dépôts du tsunami, et certains étaient allongés, pointant vers la mer, suggérant qu’ils avaient été renversés par les forts courants du raz de marée.

La population locale s’est retrouvée sans rien. Nos travaux archéologiques ont révélé que des bouleversements sociaux massifs s’ensuivirent alors que les communautés se déplaçaient vers l’intérieur des terres, hors de portée des tsunamis. Il a fallu plus de 1 000 ans avant que les gens ne reviennent vivre sur la côte, ce qui est une durée étonnante étant donné qu’ils dépendaient de la mer pour se nourrir.

Dit Goff.

La conclusion sur les conséquences est unanime. Si dans le passé, il y a 3 800 ans, les îles du Pacifique étaient « inhabitées », dans le cas du Chili, le pays a subi un grand impact. Cependant, ces îles sont maintenant toutes bien peuplées et beaucoup sont des destinations touristiques populaires.

Lorsqu’un tel événement se produit la prochaine fois, les conséquences pourraient être catastrophiques à moins que nous n’apprenions de ces découvertes.