Xbox dévoile de nouvelles entrées Xbox Game Pass

Xbox a récemment révélé quels titres viennent renforcer le catalogue de services Xbox Game Pass.

Prévue pour arriver très prochainement (certaines sont déjà arrivées), la liste est assez intéressante. Mais il y a plus de nouvelles…

Récemment, Xbox a révélé la liste des jeux à venir pour rejoindre le catalogue Xbox Game Pass et qui seront disponibles pour tous les joueurs ayant un abonnement valide au service.

De plus, les noms des jeux quittant le service, des nouvelles sur les plans futurs pour les jeux Ubisoft et l’inclusion de 12 autres jeux avec la compatibilité Xbox Touch Controls ont également été révélés. Viens voir…

Liste des jeux à venir :

Voyons sans plus tarder la liste des nouveaux jeux qui arriveront prochainement (certains sont déjà arrivés) au catalogue Xbox Game Pass.

La liste, surmontée de F1 2021, propose des jeux pour tous les goûts qui rejoignent la bibliothèque de plus de 100 jeux de haute qualité actuellement existants.

F1 2021 (EA Play) – 19 avril : Nuage

Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered (EA Play) – 19 avril : Cloud

Turnip Boy commet une évasion fiscale ([email protected]) – 19 avril : console, PC et cloud

7 Days to Die ([email protected]) – 26 avril : console, PC et cloud

Rechercher et détruire – 26 avril : console et PC

Bugsnax ([email protected]) – 28 avril : Console, PC et Cloud

Unsouled ([email protected]) – 28 avril : Console et PC

Xbox Game Pass et Ubisoft

Xbox a également révélé qu’elle travaillait avec Ubisoft pour ajouter encore plus de jeux incroyables à la bibliothèque Game Pass.

Dans les mois à venir, Assassin’s Creed Origins rejoindra le catalogue Console, PC et Cloud via l’application Ubisoft Connect. Et For Honor : Marching Fire Edition arrivera également sur PC via la même application, et il y aura la mise à jour de la version Marching Fire Edition sur console et Cloud.

Alors bonne nouvelle !

12 jeux avec compatibilité Xbox Touch Controls

Pour les membres Ultimate, la possibilité d’avoir des commandes tactiles Xbox a été ajoutée à 12 nouveaux jeux à jouer depuis le cloud, dont deux titres avec des fonctionnalités natives : Zero Escape : The Nonary Games et Danganronpa : Trigger Happy Havoc Anniversary Edition !

Voir la liste ci-dessous :

Ben 10

assiéger

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Édition Anniversaire

Bord de l’éternité

Trilogie du tueur à gages

Simulateur de tonte de pelouse

Need For Speed: Hot Pursuit remasterisé

Pat’ Patrouille

Course avec Ryan

Champs de bataille des transformateurs

Coupe-vent 2

Zero Escape: Les jeux nonaires

il est temps de dire au revoir

Comme cela se produit généralement à cette époque, certains jeux s’apprêtent à quitter le catalogue Xbox Game Pass. La liste des titres qui sortiront le 30 avril est la suivante :

Cricket 19 (Cloud, Console et PC)

Outlast 2 (Cloud, Console et PC)

Voisin secret (cloud, console et PC)

Streets of Rage 4 (Cloud, Console et PC)

Qu’as-tu pensé? Bonne nouvelle, non ?