Apple devra indemniser le client pour avoir vendu l’iPhone sans chargeur

La décision d’Apple de vendre l’iPhone sans adaptateur secteur a été prise dans le but de réduire les déchets technologiques dans le monde, amenant les utilisateurs à recycler les chargeurs qu’ils auraient pour d’autres appareils. Cependant, cette décision d’Apple continue de susciter la controverse.

Dans une affaire récente, une cliente brésilienne devrait être dédommagée d’environ 1 000 € (5 000 reais) par Apple, pour l’avoir forcée à acheter un chargeur séparé lors de l’achat d’un nouvel iPhone.

Vendre des smartphones avec ou sans allée ?

Apple en 2020 a décidé que ses smartphones ne seraient plus vendus avec un chargeur, ni avec d’autres accessoires. Seuls le smartphone et le câble Lightning vers USB‑C sont dans la boîte.

Cette décision, très contestée par certains et applaudie par d’autres, viserait à minimiser l’impact environnemental de l’entreprise, mais comme on le sait déjà, retirer le chargeur et les EarPods de la coque de l’iPhone a rapporté beaucoup d’argent à Apple.

Ce n’est pas la première fois que le retrait d’accessoires du boîtier de l’iPhone est porté devant les tribunaux, mais cette affaire pourrait créer un précédent, en vertu de la loi brésilienne.

Apple devra indemniser le client

Un client a poursuivi Apple en justice pour avoir été contraint d’acheter un chargeur séparé lors de l’achat de l’iPhone. Dans cette affaire, le juge qui a évalué l’affaire, a donné au client le droit, sur la base de l’article 39 du Code de la consommation (CDC), à la « vente liée ».

La «vente liée» est une pratique abusive et interdite au Brésil et est mentionnée parce que la cliente affirme que pour utiliser l’iPhone, elle a été obligée d’acheter le chargeur, car elle n’avait aucune option compatible.

Dans le texte de la décision, selon Tecmundo, on peut lire :

C’est le cas de la vente liée par dissimulation ou ‘à l’envers’, une pratique commerciale abusive et illégale, contraire aux dispositions du Code de la consommation. La CDC vise à protéger la partie la plus faible de la relation contractuelle, en l’assurant contre les pratiques et clauses abusives dans la fourniture des produits et services.

La société nord-américaine devra donc verser une indemnité au client d’un montant de 5 000 reais, soit environ 1 000 euros au taux de change actuel.

Rappelez-vous qu’il y a déjà un an, Apple a été condamné à une amende d’environ 1,9 million de dollars pour ne pas avoir inclus de chargeur, sous l’accusation qu’Apple tromperait les consommateurs avec la publicité faite sur l’appareil. De plus, la société a été obligée par Procon-SP en décembre de fournir un chargeur à toute personne qui achèterait l’iPhone et en ferait la demande.