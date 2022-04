Une nouvelle technique a éliminé 75 % des tumeurs testées à l’aide d’ultrasons

Le chemin a été long et malgré les avancées, la solution aux différents cancers n’existe toujours pas. Cependant, une nouvelle technique a réussi à éliminer 75% des tumeurs à l’aide d’ultrasons.

Le nouveau traitement est actuellement testé dans le cadre de la recherche sur le cancer du foie aux États-Unis et en Europe.

Le cancer du foie est l’une des 10 principales causes de décès liés au cancer dans le monde. Malgré les traitements disponibles, aux États-Unis, le taux de survie est inférieur à 18 %.

Un groupe de scientifiques de l’Université du Michigan (UM) a utilisé une nouvelle technique pour réduire les tumeurs présentes chez la souris. Ceci, grâce à des ondes ultrasonores non invasives. De plus, le traitement est déjà testé chez l’homme, aux États-Unis d’Amérique et en Europe.

Selon l’étude publiée dans Cancers, cette technique pourrait représenter une belle découverte pour les patients atteints d’un cancer du foie.

Les premiers tests effectués par l’équipe ont suggéré que les ultrasons ont réussi à éliminer 75% des tumeurs du foie dans le corps des souris. De cette façon, le système immunitaire des animaux a pu éliminer le reste des tissus cancéreux et prévenir les récidives.

Même si on ne cible pas toute la tumeur, on peut quand même la faire régresser et aussi réduire le risque de futures métastases.

A expliqué le professeur Zhen Xu du département de génie biomédical de l’UM dans un article de blog universitaire.

Une technique non invasive utilisant les ultrasons a éliminé les tumeurs

La nouvelle technique dirige de manière non invasive les ondes ultrasonores afin que le tissu cible soit détruit mécaniquement avec une précision millimétrique. Une intervention directe et invasive est généralement nécessaire en raison de la taille, de l’emplacement ou du stade de la tumeur. Cependant, cette nouvelle étude a cherché à se concentrer uniquement sur la partie des corps cancéreux présents dans les tumeurs.

L’histotripsie est une option prometteuse qui peut surmonter les limites des modalités d’ablation actuellement disponibles et fournir une ablation non invasive sûre et efficace des tumeurs du foie. Nous espérons que les résultats de cette étude motiveront les futures investigations précliniques et cliniques sur l’histotripsie vers l’objectif ultime de l’adoption clinique du traitement par histotripsie pour les patients atteints d’un cancer du foie.

A déclaré un doctorant du département de génie biomédical de l’UM, Tejaswi Worlikar, dans le même article de blog.

L’équipe a trouvé un moyen d’assurer une « cavitation acoustique » d’une microseconde sans effets secondaires indésirables, comme avec la chimiothérapie et la radiothérapie.

