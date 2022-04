Microsoft met fin au protocole SMB1 dans Windows 11 Home

L’histoire de Windows remonte à de nombreuses années et nous avons souvent parlé de compatibilité avec le passé. Cela signifie que des protocoles tels que SMB sont maintenus qui ont plus de 30 ans. Le géant de Redmond le désactive pour des raisons de sécurité

Le système d’exploitation Windows 10 de Microsoft désactive déjà la version 1 de SMB (Server Message Block) par défaut. Désormais, la société fait de même avec les versions du programme Windows Insider, à commencer par le canal de développement Windows 11, ont annoncé les responsables le 19 avril.

Adieu le protocole SMB1 après 30 ans de service

SMB1 est considéré comme obsolète et non sécurisé. C’est la principale raison de l’enlever une fois pour toutes. Cependant, certains utilisateurs d’ordinateurs très anciens peuvent être surpris si leurs ordinateurs portables Windows 11 ne peuvent pas se connecter à un ancien disque dur réseau, comme indiqué dans un article de blog sur le plan de suppression progressive de SMB1.

« Il n’y a plus aucune édition de Windows 11 Insider dont une partie de SMB1 est activée par défaut. Dans la prochaine version majeure de Windows 11, ce sera également le comportement par défaut. »a déclaré Ned Pyle, directeur principal du programme.

« Comme toujours, cela n’affecte pas les mises à niveau sur place des machines qui utilisaient déjà SMB1. SMB1 n’est pas parti, un administrateur peut continuer à le réinstaller intentionnellement »Pyle a ajouté.

Pyle a déclaré que Microsoft supprimerait les fichiers binaires SMB1 et que Windows et Windows Server n’incluraient plus les pilotes SMB1 et les DLL. Cependant, Microsoft fournira un package d’installation hors bande non pris en charge pour les utilisateurs qui ont encore besoin de se connecter à d’anciennes machines d’usine, à des équipements médicaux, à des NAS grand public et à d’autres équipements qui nécessitent encore SMB1.

En ce qui concerne Windows 10, Microsoft a également annoncé cette semaine que la version 21H2 de Windows 10 (la mise à jour de novembre) est désormais considérée comme prête pour un déploiement à grande échelle et sera disponible pour tous via Windows Update. Quiconque possède un appareil jugé compatible pour diverses raisons par Microsoft ou qui n’est pas configuré pour différer les mises à jour des fonctionnalités recevra 21H2.