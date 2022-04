Apple publie un nouveau firmware pour la batterie MagSafe

Apple a lancé en juillet de l’année dernière une batterie externe pour l’iPhone 12 et au-delà, qui utilise MagSafe. Cette batterie permet de charger en déplacement, et l’alignement parfait des aimants la maintient attachée aux iPhones pris en charge, permettant une charge sans fil. Cet appareil a maintenant reçu une mise à jour du micrologiciel.

Cette mise à niveau de batterie MagSafe est compatible avec les modèles iPhone 12 et iPhone 13.

Apple met à jour le micrologiciel de la batterie MagSafe

Le micrologiciel mis à jour sera désormais disponible pour tous les utilisateurs propriétaires de batterie MagSafe. Ils devraient voir un numéro de version 2.7.b.0 dans l’application Paramètres après avoir installé le micrologiciel.

Les mises à jour logicielles sont effectuées silencieusement via OTA et Apple ne fournit pas de notes de version, nous ne savons donc pas quelles fonctionnalités ou corrections de bugs pourraient être incluses dans le logiciel.

Il n’existe pas de méthode claire pour mettre à jour le micrologiciel « MagSafe Battery », mais cet appareil doit être connecté à un iPhone pour que la mise à jour démarre.

Comment vérifier la version du firmware de la batterie MagSafe ?

Comme pour la plupart des appareils et accessoires Apple, la batterie MagSafe, conçue pour les modèles iPhone 12 et 13, peut voir son logiciel mis à jour via OTA, ce qui permet à Apple d’introduire des améliorations de performances même après le lancement du produit iPhone.

Pour vérifier la version du micrologiciel de votre ‌MagSafe Battery Pack‌, procédez comme suit :

1 – Connectez la batterie ‌‌MagSafe à un ‌iPhone compatible ; 2 – Ouvrez l’application Paramètres ; 3 – Cliquez sur Général ; 4 – Sélectionnez Informations, puis recherchez l’option Batterie externe MagSafe ; 5 – Vérifiez maintenant les informations dans la version du micrologiciel.





Apple a mis à jour pour la dernière fois le micrologiciel ‌MagSafe Battery Pack‌ en décembre, et le micrologiciel précédent est 2.5.b.0.