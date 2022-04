Oclean X Pro Elite et Oclean W10 – la meilleure technologie pour prendre soin de vos dents

Les brosses à dents traditionnelles sont essentielles pour maintenir une bonne hygiène dentaire. Cependant, les brosses à dents électriques, en plus d’une plus grande durabilité, assurent toujours un nettoyage plus efficace. C’est dans ce sens que nous montrons ici à plusieurs reprises ce que la technologie a à offrir.

L’Oclean X Pro Elite est une proposition de la marque pour se brosser les dents qui, associée à un irrigateur buccal, l’Oclean W10, garantira un nettoyage en profondeur, favorisant la santé de votre bouche.

Oclean X Pro Elite – Une brosse à dents efficace et silencieuse

L’Oclean X Pro Elite est plus qu’une brosse à dents électrique et offre des informations uniques à l’utilisateur. Sur son écran couleur, par exemple, il affiche des informations sur le niveau de la batterie, le temps de brossage et affiche même une petite image qui indique quelles parties des dents ne sont pas encore correctement lavées.

Ce produit est assez silencieux. Selon l’indication de la marque, il dispose d’une technologie de réduction du bruit, n’émettant que 45 db.

Le moteur intégré est capable de 42 000 tr/min, permettant à l’utilisateur de régler plus de 32 niveaux d’intensité de vibration de brossage. Parmi les modes de nettoyage, les fonctions de nettoyage, de blanchiment et de massage se distinguent.

La brosse à dents se connecte à une application mobile, disponible pour Android et iOS, permettant de régler les paramètres de brossage adaptés aux besoins de chacun. Pour une telle connexion, il est livré avec le Bluetooth 4.2 intégré.

La batterie est de 800 mAh et, selon l’indication de la marque, elle peut assurer une autonomie de 35 jours, dans une utilisation dite « normale ». La recharge se fait par USB sur un support magnétique et devrait durer environ 3h30. Ce produit est compatible avec d’autres chargeurs, ce qui pourrait être un avantage, par exemple, en voyage, vous pouvez profiter du chargeur sans fil du smartphone.

Cette brosse est, bien sûr, certifiée pour la résistance à l’eau, IPX7. Le chargeur est certifié IPX5. L’Oclean X Pro Elite se distingue également par son nouveau modèle Ultimate Grey, avec une couleur qui rappelle les rochers et est approuvé par la FDA.

L’Oclean X Pro Elite est disponible pour 66,50 € en utilisant le code de réduction OCELITE.

Oclean X Pro Élite

Oclean W10

L’Oclean W10 est un irrigateur buccal pour nettoyer les dents à l’aide de jets d’eau, comme lorsque nous allons chez le dentiste pour un nettoyage.

Il est évident que l’efficacité entre les deux ne sera pas comparable, cependant, cela pourrait être une excellente option pour un usage quotidien. De plus, ce produit est portable et peut même être utilisé en déplacement sans aucune gêne.

L’Oclean W10 dispose d’un réservoir d’eau de 200 ml et propose cinq modes de nettoyage : standard, intensif, pulsé, doux et manuel. De plus, il dispose de quatre têtes différentes qui vous permettent d’ajuster la façon dont le jet d’eau est fait.

Une caractéristique de conception, en plus d’être certifié IPX7, est le fait qu’il possède une poignée qui garantit non seulement plus de sécurité d’utilisation, mais vous permet également d’accrocher l’Oclean W10 sur n’importe quel support. Il est disponible en vert et rose.

L’irrigateur Oclean W10 est disponible au prix de 56,95 €.

Oclean W10