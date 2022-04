La marine américaine abat un drone avec une arme laser tout électrique pour la première fois

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans ce qui pourrait être considéré comme un signe des temps souvent terriblement incertains dans lesquels nous vivons, la marine américaine a abattu pour la première fois un drone à l’aide d’un laser tout électrique. Le Layered Laser Defense (LLD) de la branche militaire a démonté la machine, qui représentait un missile de croisière subsonique, lors d’essais en février de cette année.

L’arme LLD, conçue et construite par Lockheed Martin, est capable d’éliminer les systèmes aériens sans pilote, les bateaux d’attaque rapide et, à l’aide de son télescope haute résolution, les menaces aériennes entrantes.

Les tests de février ont été effectués par l’Office of Naval Research à l’installation d’essai des systèmes laser à haute énergie de l’armée américaine à White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique. Le LLD a été testé contre un large éventail de cibles, y compris des véhicules aériens à voilure fixe sans pilote et des quadricoptères ainsi que des drones à grande vitesse qui ont agi comme des remplacements de missiles de croisière subsoniques.

La marine affirme que les armes à laser présentent plusieurs avantages. En plus d’identifier et d’évaluer les dégâts qu’ils infligent aux cibles, les lasers peuvent désactiver les capteurs ou éblouir les forces sans les aveugler. Et étant entièrement électriques, ils ne nécessitent ni explosifs ni propulseurs, ce qui les rend plus sûrs. De plus, tant que l’énergie est disponible à partir du navire qui les transporte, les lasers tout électriques offrent des munitions théoriquement illimitées à un coût d’environ 1 $ par tir, écrit New Atlas.

« La Marine a effectué des tests similaires au cours des années 1980, mais avec des technologies laser à base de produits chimiques qui présentaient des obstacles logistiques importants pour la mise en service dans un environnement opérationnel », a déclaré le Dr Frank Peterkin, responsable du portefeuille énergétique dirigé de l’ONR. « Et, finalement, ces types de lasers ne sont pas passés à la flotte ou à tout autre service. »

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun plan pour mettre le LLD en action, l’armée américaine a l’intention de déployer des armes à énergie dirigée dans le cadre de ses systèmes de défense à courte portée (SHORAD) dès cette année, rapporte Interesting Engineering.