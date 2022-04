AMD présente les processeurs Ryzen PRO 6000 pour les ordinateurs portables professionnels avec une autonomie de 29h

AMD est l’une des sociétés de matériel informatique à la croissance la plus rapide du monde technologique. Son ascension s’est faite de manière solide et sécurisée, à travers le lancement de plusieurs nouveautés pour le marché.

En ce sens, le constructeur vient de présenter sa nouvelle gamme de processeurs Ryzen PRO 6000 destinés aux ordinateurs portables professionnels.

AMD Ryzen PRO 6000 : les processeurs pour ordinateurs portables professionnels

AMD a annoncé mardi (19) sa nouvelle gamme de processeurs Ryzen PRO 6000 pour ordinateurs portables professionnels. Les nouveaux produits sont donc destinés au segment professionnel, avec diverses spécifications à cet effet. D’après les informations révélées par la marque, les CPU se démarquent pour plusieurs raisons, à savoir la plus longue autonomie de la batterie capable d’atteindre jusqu’à 29 heures.

Les processeurs avaient déjà été révélés par AMD lors de l’événement CES 2022. Mais maintenant ils ont été officiellement présentés, ainsi que le nouveau portefeuille d’ordinateurs portables des marques HP et Lenovo, qui sont déjà équipés de ces nouveaux processeurs Ryzen PRO 6000 et aussi avec d’autres processeurs, tels que les Ryzen 5000 et 5000 PRO.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, AMD offre des performances plus élevées avec en prime une durée de vie de la batterie plus longue pour les ordinateurs portables fins et hautes performances.

Les nouveaux processeurs sont divisés en lignes U et H, et les modèles varient entre 6 cœurs avec 12 threads et 8 cœurs avec 16 threads. La ligne U a un TDP de 28W, tandis que la ligne H a des options 35W et 45W. Toute la gamme est basée sur l’architecture Zen3+ avec un procédé de fabrication en 6nm avec RDNA2 qui, selon la marque, est encore plus performant que les précédents.

Selon AMD, les nouveaux processeurs Ryzen PRO 6000 disposent d’un « excellente autonomie de la batterie dans les tests de référence et dans l’utilisation réelle de l’ordinateur portable« . Ainsi, les marques informatiques partenaires de la société Lisa Su peuvent désormais développer des équipements professionnels et commerciaux. »plus fin, plus léger et plus portable« .