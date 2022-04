La planète vous remercie ! Des équipements Apple fabriqués avec 50 % de matériaux recyclés en plus

Apple a clairement fait connaître sa position environnementale au fil des ans et comment elle est plus respectueuse de la planète. Elle souhaite utiliser de plus en plus de matériaux recyclés et cela se voit dans la manière dont elle aborde les processus de fabrication de ses équipements et de ses emballages.

Dans son rapport annuel sur les progrès environnementaux, Apple a révélé les progrès qu’elle a réalisés dans ce domaine. Il est de plus en plus respectueux de l’environnement et l’année dernière, il a utilisé 50 % de matériaux recyclés en plus dans la production d’équipements.

Apple de plus en plus respectueux de l’environnement

L’une des plus grandes mesures prises par Apple pour aider à protéger l’environnement a été prise avec le retrait du chargeur de l’iPhone. Bien sûr, ce n’était pas la seule mesure et l’entreprise a une grande responsabilité dans ce domaine depuis plusieurs années.

Son rapport annuel sur les progrès environnementaux, maintenant publié, a montré qu’en 2021, Apple a utilisé 18 % de matériaux recyclés dans l’ensemble de sa production. Il s’agit de la valeur la plus élevée jamais enregistrée, certaines de ses lignes atteignant des valeurs plus élevées de 20 %.

Utilisation accrue de matériaux recyclés

Encore plus important que ce nombre est le montant de la croissance qui a eu lieu entre 2020 et 2021. L’année dernière, Apple a enregistré une croissance de 50 % de l’utilisation de ces matériaux, contre 12 % l’année précédente.

Une nouveauté est maintenant incluse dans les matériaux utilisés. Apple est passé à l’utilisation d’or recyclé certifié (dans les cartes mères et les appareils photo des iPhone 13 et 13 Pro), tandis que la réutilisation du cobalt, un élément rare, et du tungstène a plus que doublé au cours de cette période.

Apple a réduit presque toute l’utilisation de plastique. Ce matériau ne représentait que 4% des emballages en 2021, et les nouveaux iPhones étaient les premiers appareils de la marque sans aucun matériau d’emballage en plastique. Apple espère éliminer l’utilisation de plastique dans ses emballages d’ici 2025.

La planète remercie cette position de marque

Fait intéressant, ce que ce rapport n’inclut pas est la réponse d’Apple aux problèmes de réparabilité. La marque a noté que ses équipements sont plus faciles à réparer dans ses centres de réparation et utilisent des conceptions plus durables. Il a parlé de son programme de réparation en libre-service, mais n’a pas révélé la date de lancement.

Après avoir rappelé ses objectifs d’être neutre en carbone d’ici 2030, Apple a été plus actif dans la présentation de ces valeurs. Elle veut montrer son attachement à la protection de la planète, même si elle est accusée de masquer ses pratiques de pollution les plus agressives par ces mesures et ces valeurs.