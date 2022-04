L’usine Tesla de Shanghai obligera les travailleurs à dormir au travail

Plus tôt en avril, nous avions signalé que l’usine Tesla de Shanghai avait été fermée pendant un certain temps en raison du durcissement des restrictions contre la pandémie de COVID-19 qui s’est intensifiée en Chine.

Et selon les dernières informations, l’entreprise oblige même désormais les travailleurs à dormir sur place pour rattraper le temps perdu.

Shanghai Tesla veut que les travailleurs dorment au travail

Selon les informations fournies par Bloomberg, les employés de l’usine Tesla de Shanghai, en plus de travailler, seront également contraints de dormir sur place. Cela se produira après la fermeture des installations de production de voitures électriques pendant trois semaines en raison du renforcement des restrictions contre la pandémie de COVID-19 en Chine.

Selon les détails révélés, Tesla distribue des sacs de couchage et des matelas aux travailleurs, afin qu’ils puissent dormir directement sur le sol de l’usine, entrant ainsi dans un système de «boucle fermée», où ils travaillent, vivent et dorment au même endroit. .

Comme indiqué par Bloomberg, la société d’Elon Musk a envoyé une déclaration aux employés, où ces détails sont mentionnés et où il est également mentionné que l’usine aura certaines zones mises en évidence où les gens pourront dormir. Il y a aussi des zones spécifiques pour se baigner, manger et s’amuser. Les détails indiquent que les travailleurs de l’usine de Shanghai recevront trois repas par jour plus une subvention de 400 yuans, soit environ 60 euros.

De plus, les différentes mesures contre le COVID-19 sont également prévues, où chaque travailleur subira un test par jour pendant les trois premiers jours de travail, la température corporelle sera également mesurée deux fois par jour et ils devront également se laver les mains quatre fois. fois par jour.

L’information indique que ce système a commencé à fonctionner lundi (18), et on estime que les travailleurs vivront à l’usine jusqu’au 1er mai. L’objectif sera alors de récupérer le temps et la production perdus à cause de la fermeture que la pandémie a imposée.

L’usine de Shanghai est la plus grande de Tesla et produit environ 6 000 modèles 3 et 10 000 modèles Y par semaine.