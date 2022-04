Émulateur officiel Nintendo GBA pour les fuites de Switch Online

Moulin à rumeurs : cette semaine, des mineurs de données ont découvert des émulateurs que Nintendo utiliserait pour tester des dizaines de jeux Game Boy et Game Boy Advance pour la Switch. La fuite renforce les rumeurs de l’année dernière selon lesquelles les jeux portables classiques arriveront bientôt sur le service d’abonnement de Nintendo.

Lundi, des émulateurs en développement pour Game Boy et GBA ont fuité sur 4chan. Selon les utilisateurs de Twitter, Trash Bandatcoot et Oatmeal Dome, les deux ont été récupérés sur les consoles Switch et ont été développés par Nintendo Europe Research & Development. En septembre dernier, la nouvelle a circulé que les jeux Game Boy et Game Boy Color arrivaient sur Nintendo Online. Cependant, rien n’est venu de ces rapports jusqu’à cette semaine.

L’émulateur Game Boy Advance officiel de Nintendo pour la Nintendo Switch vient donc de fuir. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre que NSO ajoute GBA. pic.twitter.com/mEJcKrRtzL — Trash_Bandatcoot (@trashbandatcoot) 18 avril 2022

La fuite nomme plus de deux douzaines de jeux en test sur Sloop, l’émulateur GBA. Les entrées notables incluent Metroid Fusion, Super Mario Advance 4 : Super Mario Bros. 3, Wario Land 4, The Legend of Zelda : The Minish Cap, WarioWare Inc : Minigame Mania, Gunstar Super Heroes, Castlevania : Aria of Sorrow, Astro Boy : Omega Factor, et les deux premiers matchs du Golden Sun. Trash Bandatcoot a souligné que la liste ne indiquer quels jeux pourraient arriver sur Nintendo Online.

L’émulateur Game Boy divulgué, Hiyoko, est issu d’une très ancienne version, représentant probablement un stade précoce de développement. Son âge pourrait expliquer pourquoi il ne semble jouer qu’à quatre jeux : Super Mario Land, The Legend of Zelda : Link’s Awakening, Qix et Tetris. Cependant, l’émulateur prend en charge le multijoueur pour simuler le câble de liaison de la Game Boy d’origine. Dôme à l’avoine en premier découvert Hiyoko en 2019 lors de l’exploration de données de l’application NES sur le Switch.

[Sloop] Des traces laissées dans le code semblent indiquer que l’émulateur GBA est co-développé par Nintendo Europe Research and Development (NERD) et Panasonic Vietnam. NERD était responsable de l’émulation dans Super Mario 3D All Stars, NSO et les consoles Mini. – OatmealDome (@OatmealDome) 18 avril 2022

L’utilisateur de Twitter Ratgorl Hunter a publié lundi des images des deux émulateurs fonctionnant sur un Switch. Ce compte a depuis disparu, mais les archives des tweets sont toujours disponible. Le mineur de données Pokémon et le leaker PoryLeeks ont déclaré à Kotaku que les émulateurs ne fonctionnent que sur les kits de développement Switch. PoryLeeks aussi tweeté que Nintendo fait retirer des tweets sur les émulateurs, ce qui renforcerait la véracité de ces fuites.

