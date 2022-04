Sega aurait un redémarrage de Crazy Taxi en cours avec Jet Set Radio sur ses talons

Moulin à rumeurs : Des sources anonymes affirment que deux classiques de Sega Dreamcast sont déjà en début de production. Crazy Taxi et Jet Set Radio ont encore besoin de quelques années pour mijoter, mais ils seraient en train d’être refaits avec un « gros budget ». Les jeux pourraient faire partie du Super Game de Sega, mais les détails sont encore trop vagues pour assembler des pièces.

Des initiés ont déclaré à Bloomberg que Sega avait au moins deux jeux rétro en développement actif. Les deux datent de l’époque de Dreamcast – Crazy Taxi et Jet Set Radio. Ce sont les deux premières entrées d’une liste de titres liés (ou non ?) au programme « Super Game » de Sega annoncé l’année dernière.

Il ne s’agira pas de simples ports vers des systèmes modernes. Selon les initiés, Sega investit de gros budgets dans ces redémarrages. Il semble donc que les développeurs fassent plus que simplement appliquer une nouvelle couche de peinture. Ils reconstruisent probablement les jeux entièrement à partir de zéro.

Sega aurait commencé à travailler sur Crazy Taxi il y a plus d’un an. Cependant, il ne devrait pas sortir avant au moins deux à trois ans. Jet Set Radio est en développement encore plus précoce et prendra probablement beaucoup plus de temps. Les initiés ont noté que l’annulation n’est pas une impossibilité pour l’un ou l’autre des jeux à ce stade.

Parmi les autres jeux mentionnés par Sega, citons Panzer Dragoon, Virtua Fighter, Rez, Shinobi et Streets of Rage. Il est trop tôt pour dire si Sega peut susciter suffisamment d’intérêt pour les anciens jeux en dépoussiérant ses plus grands succès pour un public moderne. L’industrie est déjà sursaturée de remakes, de remasters et de redémarrages.

Les informations sur ce qu’est exactement le super jeu de Sega sont encore quelque peu vagues. Les initiés affirment que l’initiative est la tentative de Sega de générer des « hits mondiaux » qui rivalisent avec Fortnite. En novembre dernier, Sega a annoncé qu’il s’était associé à Microsoft pour créer le Super Game sur la plate-forme Azure. Plus tard ce mois-là, il a dissipé les rumeurs selon lesquelles il travaillait sur quelque chose qui serait exclusif à Xbox.

Les informations les plus récentes sur le projet sont venues du vice-président exécutif de Sega, Shuji Utsumi, qui a défini Super Game comme « le développement de titres AAA qui couvrent la gamme complète de technologies de Sega, et nous nous efforcerons d’y parvenir dans notre plan quinquennal. «

Il ne semble pas que le catalogue arrière de Sega tombe entièrement dans cette définition. Utsumi a également mentionné l’intégration du jeu en nuage et des NFT dans la vision de Super Game de Sega. De toute évidence, Azure de Microsoft peut aider avec la partie cloud gaming, mais les NFT pourraient ne pas fonctionner aussi bien dans le grand plan de Sega.

Les joueurs ne sont pas très enthousiastes à propos des jeux NFT. Il s’agit généralement d' »investisseurs » NFT louches qui sont plus intéressés à gagner de l’argent qu’à jouer au jeu. La mode b blockchain semble toujours un peu dégueu pour la plupart des joueurs. Axie Infinity en est un excellent exemple.

Tout d’abord, les pirates ont arnaqué le jeu basé sur NFT sur 615 millions de dollars en crypto fin mars. Plus récemment, Kotaku a rapporté que les « managers » d’Axie sont paniqués parce que leurs systèmes pyramidaux qui leur rapportent de l’argent en exploitant des « érudits » s’effondrent à cause de l’attrition. Les NFT ne sont donc peut-être pas la meilleure idée de Sega pour ce super jeu, quoi qu’il en soit.