Samsung Galaxy Z Fold4 avec ou sans slot S Pen ? Il paraît qu’après tout c’est sans…

Zspeed Stylet Tactile, Stylo Écran 1,5 Mm Capacitive Stylus pour la Peinture Compatible avec Toutes Les Tablettes à Écran Tactile et Téléphones Mobiles pour Le Dessin et l'écriture

【Le Stylet est comme un vrai stylo】Ce stylo Apple animé est fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité. Il ne contient aucune pièce en plastique et procure une sensation d'écriture naturelle. Interagissez rapidement et facilement avec l'écran. Idéal pour prendre des notes, dessiner des applications, jouer à des jeux ou consulter des courriels.[Remarque] Non compatible avec les tablettes Huawei Mediapad M5, HP x360 Asus 3s 10 et Samsung 【Stylo de conception avancée】Avec la nouvelle technologie: la peinture, ce crayon pour iPad est plus confortable à utiliser et plus facile à contrôler. Vous pourrez profiter de l'expérience d'utiliser ce type de crayon sur du papier avec un vrai crayon. Aucune connexion Bluetooth ou d'application n'est requise. 【Conception deux-en-un】 notre stylet est adapté à Apple iPad, avec une pointe en cuivre pur flexible et sensible de 1,5 mm. Le stylet actif fournit une écriture et une peinture de haute précision. L'embout en maille de fibre sensible évite les rayures, les empreintes digitales ou la graisse sur l'équipement. 【Fonction d'économie d'énergie】Ce stylet avec câble USB peut être utilisé en continu pendant 10 heures et le temps de charge est de 1 heure seulement. Il s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'inactivité, ce qui contribuera à réduire la consommation de la batterie et à prolonger sa durée de vie. 【Compatibilité et Service Client】Ce stylo numérique de stylet convient à toutes les tablettes à écran tactile et aux téléphones mobiles. Nous offrons une garantie amicale de 12 mois et une garantie de remboursement de 30 jours. 【Remarque】 Veuillez désactiver la fonction Bluetooth de votre appareil avant de l'utiliser. S'il s'agit d'un iPad, veuillez fermer le paramètre «uniquement compatible avec Apple Pencil» sur l'ipad avant de l'utiliser.