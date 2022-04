TikTok : un ancien employé s’est plaint des conditions de travail qu’il a subies

Bien que nous les connaissions, la vérité est que nous savons très peu de choses sur ce qui se passe au sein des entreprises avec lesquelles nous sommes quotidiennement en contact. Cette fois, par exemple, un ancien travailleur de TikTok a affirmé que les employés travaillaient 12 heures par jour, 6 jours par semaine.

De plus, il s’est plaint des heures supplémentaires pour les réunions.

Les allégations provenaient de Pabel Martinez, un ancien employé de TikTok. Selon cela, les dirigeants de l’entreprise de réseau social demandaient souvent aux employés d’assister à des réunions qui avaient lieu le week-end, ainsi que de travailler au-delà des heures stipulées.

Je pense que la culture de trop travailler ou de ne pas avoir autant d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est présente dans toute l’organisation et que le travail « après les heures » est souvent encouragé. La politique de 996 est tristement célèbre.

Martinez a déclaré à Business Insider.

La politique 996 à laquelle l’ancien employé de TikTok a fait référence est un ensemble de pratiques commerciales, menées en Chine, qui suppose que les employés commencent leur journée de travail à 9 heures et se terminent à 21 heures, six jours par semaine. Malgré l’affirmation de Martinez, une source de TikTok a assuré au Post que l’entreprise n’instituait pas une culture « 996 ».

À la fin de l’année dernière, ByteDance, la société mère de TikTok, a déclaré qu’elle avait réduit les heures de travail, en faisant entrer les employés à 10 heures et partir à 19 heures. Cependant, ils ont révélé qu’ils étaient toujours obligés de participer à des réunions en dehors des heures établies – ceci, en raison du décalage horaire entre le siège aux États-Unis et le siège à Pékin.

Comme Martinez l’a révélé, lorsqu’il s’est opposé à la participation aux réunions qui se sont tenues samedi et dimanche, on lui a dit que ce n’était pas « la façon dont les affaires se faisaient » là-bas.

Martinez a révélé, ajoutant qu’il se sentait pressé par des objectifs rigoureux et des évaluations de performances.

Pour Business Insider, TikTok a déclaré qu’il cherchait à maintenir une « culture de transparence et de rétroaction » grâce à la distribution d’enquêtes par les employés. En outre, il a expliqué que des réunions « en dehors des heures de travail » avaient lieu, car il s’agit d’une entreprise mondiale, avec des employés dans diverses parties du globe.

Notre objectif est de constituer et de promouvoir une équipe habilitée à soutenir notre communauté mondiale en pleine croissance.

Nous encourageons une culture de transparence et de rétroaction, et nous restons déterminés à bâtir une plateforme et une entreprise équitables qui permettent à la fois à notre communauté et à nos employés de prospérer.