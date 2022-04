La dernière extension de World of Warcraft vous permet de chevaucher et d’incarner un dragon

Très attendu: la dernière extension de World of Warcraft, « Shadowlands », n’était pas tout à fait le sauveur que de nombreux fans inconditionnels du MMO espéraient – il a apporté des changements indispensables dans certains domaines, mais est resté stagnant dans d’autres. Blizzard espère changer cela avec son dernier DLC « Dragonflight ». Il ajoute une race et une classe entièrement nouvelles (techniquement, un combo race-classe) et ramène même des arbres de talents après leur suppression il y a de nombreuses années.

Il y a beaucoup plus de terrain à couvrir, mais nous allons commencer par la bande-annonce cinématographique de cette extension, que vous pouvez regarder ci-dessus. Cela nous donne notre premier regard sur les îles Dragon, une région mystique remplie de beauté, d’émerveillement et d’un ton nettement différent de ce à quoi nous sommes habitués dans ce MMO.

De temps en temps, World of Warcraft obtient une extension plus « détendue » qui ne s’appuie pas si fortement sur les conflits de factions géantes et les rivalités et les rancunes amères et qui mettent fin au monde. Il était une fois, cette extension était Mists of Pandaria, et d’après ce que nous pouvons dire, il semble que Dragonflight pourrait emboîter le pas. Les environnements sont luxuriants, vibrants et apparemment exempts de la corruption rouge ou verte qui a tourmenté les dernières extensions. La bande-annonce cinématographique de Dragonflight minimise également les conflits et met l’accent sur l’espoir et la beauté, tout comme Mists l’a fait.

Bien sûr, aucun de nous ne pourra le dire tant que nous n’aurons pas joué à l’extension, mais c’est l’ambiance que j’ai obtenue des captures d’écran, des bandes-annonces et des GIF de gameplay assortis qui ont été montrés jusqu’à présent.

Alors, quoi d’autre rend Dragonflight unique ? Comme pour chaque extension, Blizzard met en avant quelques fonctionnalités clés, dont la première est le tout premier « combo race et classe » jouable de World of Warcraft : le Dracthyr Evoker.

Les Dracthyr sont une race de dragons humanoïdes capables de basculer entre une forme humaine plus « normale » et leur « vraie » forme draconique. Si cela fonctionne comme la race jouable Worgen (les loups-garous de WoW), la première ne sera probablement utilisée qu’à des fins esthétiques. Si vous essayez de faire un combat réel, vous serez probablement forcé de retrouver votre vraie forme.

Les Dracthyr sont la deuxième race « neutre » de WoW après les Pandaren, qui sont sortis avec Mists of Pandaria en 2012. Les races neutres ne sont pas immédiatement alignées sur l’Alliance ou la Horde et peuvent choisir de se battre pour l’un ou l’autre camp après avoir terminé leur contenu de départ racial.

Un évocateur peut choisir entre deux spécialisations : la spécialisation « Dévastation » axée sur le feu et les griffes, qui se concentre sur les dégâts, ou l’alternative « Préservation » axée sur la guérison.

En plus d’une nouvelle classe, une autre caractéristique clé de Dragonflight est l’inclusion de l’équitation de dragon : une touche unique sur le système de vol du jeu. En règle générale, dans WoW, vous pouvez voler dans n’importe quelle direction sans restrictions une fois que vous avez atteint la « compétence de pilotage » nécessaire pour une région donnée.

Dans les îles Dragon, les choses semblent être un peu différentes. Votre compagnon Drake – qui est apparemment visuellement et mécaniquement personnalisable – doit constamment « lutter contre l’épuisement » et « l’attraction de la terre » pour rester à flot.

Cela signifie que vous devrez maîtriser des compétences telles que la plongée et le vol à voile pour vous déplacer au lieu de simplement pointer votre appareil photo dans une direction et d’appuyer sur la touche d’exécution automatique. Griffin de Guild Wars 2 a des mécanismes de vol similaires, et ils sont une joie à expérimenter, même s’ils sont un peu maladroits.

Blizzard n’a pas encore fourni beaucoup de détails supplémentaires concernant la version de WoW, mais cela semble certainement plus excitant que ce que nous avons maintenant.

Les deux autres caractéristiques clés sur le pont ici sont le retour des arbres de talents morts depuis longtemps de WoW et un système d’artisanat remanié. Le premier fonctionne comme suit : vous obtenez des points de talent à tous les niveaux. Ces points peuvent être répartis dans des arbres spécifiques à la classe et à la spécification, vous donnant des bonus aux « pouvoirs offensifs ou de guérison ».

Pour être clair, le sien est ne pas le même arbre de talents que WoW présentait à ses débuts. Vous aviez l’habitude d’avoir accès à un arbre de talents par spécialisation de classe, et vous pouviez mettre des points dans celui que vous aimiez (ou une combinaison de tous). Vous n’étiez pas lié à une spécification spécifique comme vous l’êtes maintenant, mais c’est toujours un pas dans la bonne direction.

Les nouveaux mécanismes d’artisanat sont encore un peu nébuleux, mais Blizzard dit que vous pouvez devenir un « artisan de Dragon Isles » et exécuter des commandes d’artisanat pour votre serveur. Vous pouvez même débloquer des « spécialisations pour votre profession » et traquer des ingrédients rares. Dans l’ensemble, il semble que Blizzard essaie de pimenter la mouture professionnelle autrement ennuyeuse, et je soutiens certainement cela.

Enfin, World of Warcraft obtient sa première refonte importante de l’interface utilisateur depuis son lancement. Les éléments de l’interface utilisateur ont été redimensionnés, l’arrière-plan de la barre d’action en pierre a été entièrement supprimé et tout a été globalement simplifié. Il existe également une nouvelle fonction « Mode d’édition », vous permettant d’adapter l’interface utilisateur à vos goûts.

En tant que vétéran de WoW, je pense que la refonte de l’interface utilisateur est un changement positif. Si tu sont insatisfait, ne vous inquiétez pas. Il y aura sans aucun doute des add-ons créés par l’utilisateur pour restaurer l’ancien look assez tôt.

Dans d’autres nouvelles, World of Warcraft: Classic reçoit (ou re-reçoit, si vous voulez) l’extension Wrath of the Lich King, mais nous n’entrerons pas dans les détails à ce sujet. Il a plus d’une décennie maintenant, après tout.

Les précommandes pour WotLK Classic et Dragonflight ne sont pas encore ouvertes, et nous n’avons pas encore de dates de sortie pour l’un ou l’autre. Vous pouvez cependant vous inscrire à la bêta de Dragonflight dès maintenant pour avoir une chance d’essayer l’extension plus tôt que le reste d’entre nous.