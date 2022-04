Kamiwaza: Way of the Thief, une aventure orientale

NIS America a récemment révélé son intention de sortir Kamiwaza: Way of the Thief plus tard cette année.

C’est un jeu sur l’importance de la famille dans une aventure orientale.

En développement par l’équipe japonaise d’ACQUIRE, Kamiwaza: Way of the Thief est un jeu qui porte le sceau de qualité de NIS America.

L’histoire de Kamiwaza: Way of the Thief se déroule au Japon, pendant la période Edo, lorsque le pays japonais était gouverné par les shoguns de la famille Tokugawa, et se caractérisait par une période de fort isolement japonais du reste du monde. C’était aussi une période de contrôle interne fort et de rigidité des lois qui a conduit à un fort écart entre les riches et les pauvres.

Et c’est justement l’un de ces pauvres gens qui est le principal protagoniste du jeu. Ebiza est un voleur amateur qui vit en marge de la loi à Mikado dans les années 1800, mais qui a de nobles idéaux en tête.

Son objectif est de voler les riches qui ont trop pour eux-mêmes, afin de donner aux plus pauvres qui ont peu.

Cependant, dans un certain vol où il est accompagné de son mentor, Ainosuke, quelque chose tourne terriblement mal et Ebiza regarde ses propres hommes commettre des atrocités brutales contre des civils innocents.

Ebizo n’a d’autre choix que de fuir et en cours de route sauve une fille nommée Suzuna du chaos qui s’en est suivi. Prenant la responsabilité de prendre soin de Suzuna (l’élevant comme sa fille), Ebizo abandonne une vie de crime, mais pour une courte période.

Kamiwaza: Way of the Thief est un jeu sur l’amour de la famille et l’honneur que même les voleurs peuvent avoir.

Pendant 10 ans, Ebizo est resté fidèle à ses idéaux et a mené une vie honnête et libre. Cependant, Suzuna tombe malade et Ebizo, sans autre moyen d’avoir accès aux médicaments qui pourraient la guérir, est forcée de retourner au crime. Mais seulement en volant les riches et les opulents.

Kamiwaza: Way of the Thief est en développement pour Nintendo Switch, Playstation 4 et PC et devrait sortir à l’automne.