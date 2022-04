Movie Minute: Jason Momoa jouera dans l’adaptation de Minecraft, le film Streets of Rage est également en préparation

En bref: quelques franchises de jeux de renom sont sur le point d’être transformées en longs métrages. Le Hollywood Reporter affirme que l’acteur Jason Momoa est en négociations finales pour jouer dans un film Minecraft en direct. Le film de Warner Bros., qui est en préparation depuis 2014, sera réalisé par le cinéaste de Napoleon Dynamite Jared Hess sur la base d’un scénario écrit par Hubbell Palmer et Chris Bowman.

Le jeu sandbox de Mojang Studios est officiellement sorti en 2011 et quelques années plus tard, Microsoft a récupéré Mojang pour 2,5 milliards de dollars. Aujourd’hui, Minecraft est le jeu vidéo le plus vendu de l’histoire avec plus de 238 millions d’exemplaires vendus.

Dans des nouvelles connexes, des sources ont déclaré à Deadline que Sega prête une autre de ses franchises populaires à Hollywood.

Le scénariste de John Wick, Derek Kolstad, aurait écrit un scénario pour une adaptation cinématographique du jeu de beat’em up Streets of Rage. Dj2 Entertainment (Sonic the Hedgehog 2) et Escape Artists (la franchise Equalizer) produiront le film, nous dit-on.

Le premier jeu de la série a fait ses débuts sur Genesis en 1991. Deux autres entrées viendraient – ​​une en 1992 et une autre en 1994 – avant que la série ne devienne inactive pendant plus de 25 ans. La dernière entrée, Streets of Rage 4, a chuté en 2020 et s’était vendue à plus de 2,5 millions d’exemplaires en avril 2021.

Les films basés sur des jeux ont toujours connu des difficultés au box-office, mais cela a changé ces derniers temps. Sonic the Hedgehog 2 de Paramount a récemment établi un nouveau record pour le meilleur week-end d’ouverture de n’importe quel film de jeu vidéo. Tomb Raider et Resident Evil se sont également bien comportés au box-office.