Musk pense qu’il y aura un robot humanoïde dans chaque foyer d’ici 2050

Elon Musk nous a habitués à un aspect visionnaire très discutable, pour prédire des événements qui nous paraissent, pour le moins, tirés par les cheveux. La plus récente concerne la certitude que d’ici 2050, il y aura un robot humanoïde dans chaque foyer.

Pour le PDG de Tesla, cela pourrait être encore plus gros que la voiture.

Dans une récente interview partagée par TED, Elon Musk a contextualisé ce qui a été fait par SpaceX, Neuralink et The Boring Company. En outre, il a également commenté les opinions qui se posent concernant sa richesse et son comportement sur les réseaux sociaux.

Lors de l’interview, Elon Musk a évoqué le développement du Full Self-Driving de Tesla et évoqué les efforts du constructeur dans le secteur de la robotique. Suite à l’affaire, le multimillionnaire a convenu que d’ici 2050, la plupart des foyers auront un robot humanoïde.

Cependant, il a noté que l’intelligence artificielle (IA) reste le principal obstacle.

Il m’a fallu un certain temps pour réaliser que pour résoudre l’auto-conduite, il était vraiment nécessaire de résoudre l’IA du monde réel. Et au moment où nous résolvons l’IA du monde réel pour une voiture, qui est en réalité un robot sur quatre roues, nous pouvons également généraliser cela à un robot sur jambes.

Au cours de l’interview, Elon Musk mentionne que des entreprises comme Boston Dynamics ont démontré qu’il est possible de créer des robots convaincants et utiles. Cependant, il a souligné que la capacité de l’IA ne leur permet toujours pas de « naviguer dans le monde réel et de faire des choses utiles sans en être explicitement informés ».

Les gens n’ont aucune idée que cela va être plus grand que la voiture.

Comme je l’avais déjà expliqué, le robot humanoïde qui sera développé par Tesla aura des tâches que personne ne veut faire, ainsi que des tâches dangereuses et ennuyeuses. Ceci, dans un premier temps. Ensuite, Tesla entend le rendre plus avancé, lui permettant d’effectuer une gamme de tâches qui faciliteront la vie quotidienne des gens.

Concernant le prix du robot humanoïde, Elon Musk a déclaré que, dans un premier temps, le coût sera élevé. Ensuite, « nous verrons une croissance rapide, année après année, de l’utilité des robots humanoïdes, une diminution des coûts et une augmentation de la production ».

Bien qu’il pense que ces robots alimentés par l’IA feront partie du futur, Elon Musk estime également qu’il est important d’avoir un organisme de réglementation pour cette technologie, afin de garantir la sécurité des personnes qui achètent l’équipement.

Regardez l’intégralité de l’interview :