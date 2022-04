Roblox interdit le développeur derrière le jeu ‘Kim Kardashian sex tape’ découvert par son fils

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Roblox, la plateforme de création de jeux jouée par plus de la moitié de tous les enfants américains de moins de 16 ans, a fait une apparition dans un épisode récent de The Kardashians, mais ce n’était pas le genre de développeur publicitaire que The Roblox Corporation aurait apprécié.

Polygon écrit que lors de la première de la série de télé-réalité de Hulu, diffusée le 14 avril, le fils de Kim Kardashian, Saint West, est vu courir vers sa mère tout en tenant son iPad et en riant. Il semble qu’il soit tombé sur une publicité Roblox qui présentait le visage en pleurs de Kardashian. Le jeu annoncé prétendait avoir une « nouvelle sex tape » contenant des images inédites de la sex tape de 2007 de Kim Kardashian.

On voit alors Kardashian appeler son ex-mari Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, pour lui expliquer ce qui s’est passé. « Saint était sur Roblox hier et un putain de truc est apparu et il a commencé à rire et était comme » maman regarde « et c’était une photo de mon visage en pleurs », a-t-elle déclaré. « Et c’était un jeu que quelqu’un a fait de Roblox, et il disait ‘Kim’s New Sex Tape’ quand vous avez cliqué dessus. »

Au début, je pensais que c’était drôle quand elle pleurait sur un jeu roblox, puis j’ai regardé le clip complet et je me sens vraiment mal pour elle 🙁 pic.twitter.com/Zv1gFs12OT — Aurélia V (@senjatanuklir) 15 avril 2022

Depuis la diffusion de l’épisode, Roblox a déclaré que la vidéo en question n’était jamais arrivée sur la plate-forme. Il a également banni le développeur communautaire impliqué dans l’incident.

« Nous avons une modération et des politiques strictes pour protéger notre communauté, y compris une tolérance zéro pour le contenu sexuel de toute nature qui enfreint nos règles communautaires », a écrit Roblox dans sa déclaration à JeuxServer. « La référence textuelle à la bande qui a contourné nos filtres a été rapidement supprimée et, heureusement, visible uniquement par un nombre extrêmement restreint de personnes sur la plate-forme. Nous avons également rapidement supprimé l’expérience associée et banni le développeur de la communauté impliqué dans l’expérience. »

Reste à savoir si cela suffira à satisfaire Kardashian. « J’ai tout le temps, tout l’argent et toutes les ressources pour les brûler tous », a-t-elle déclaré plus tard dans l’épisode.

Roblox est devenu encore plus populaire pendant la pandémie, ajoutant 35 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) en seulement cinq mois. Il compte environ 40 millions de jeux et comptait 202 millions de MAU en avril 2021.

Plus tôt cette année, Benjamin Simon, mieux connu sous son pseudo YouTube Ruben Sim, a été condamné à payer 150 000 $ à Roblox Corporation en dommages-intérêts et interdit de jouer au jeu, d’en parler sous un jour négatif et de s’approcher des bureaux du développeur après des années de pêche à la traîne. .