Apple pourrait lancer une Apple TV avec HomePod équipé d’une caméra FaceTime

homEdge Apple Support TV

Support pour Apple TV 4ème / 4K (Apple TV et télécommande non incluses) Parfait pour les téléviseurs à fixation murale Deux façons de fixer votre Apple TV. Il est recommandé d'utiliser l'adhésif sur une surface lisse et dure (face arrière du téléviseur/mur). Il est recommandé d'utiliser les vis pour fixer la Apple TV qui est plus durable et fiable. La coque de protection en silicone offre une protection longue durée à votre télécommande Siri. Contenu de l'emballage : 1 support Apple TV, 1 étui de protection en silicone