Samsung Galaxy S22 Ultra – L’évolution nécessaire ?

Samsung a dans le Galaxy S22 Ultra l’union entre la ligne S et la ligne Note. Le marché des smartphones haut de gamme évoluant vers des versions pliables, il est naturel que des ajustements soient nécessaires, notamment chez Samsung qui est le leader du segment.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra sera-t-il alors une évolution nécessaire ? Après une période de test, nous avons quelques considérations à faire.

Les spécifications générales du Samsung Galaxy S22 Ultra

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est équipé du processeur Exynos 2200 (4 nm) et d’un GPU Xclipse 920. Ce smartphone dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8″ avec une résolution de 1440 x 3088 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Protection Gorilla Glass Victus+, tout comme le dos.

En ce qui concerne les caméras, le capteur principal à l’arrière avec 108 MP se démarque avec un stabilisateur d’image optique et une mise au point laser. Il y a encore trois autres appareils photo, l’un étant un périscope de 10 MP avec un zoom optique jusqu’à 10 fois, un autre est un téléobjectif de 10 MP avec un zoom optique jusqu’à 3 fois et le dernier est de 12 MP et a un objectif grand angle de 120º. En vidéo, il enregistre à des résolutions maximales de [email protected] et [email protected]/60fps.

La caméra frontale a 40 MP et une ouverture f/2.2 et enregistre la vidéo à [email protected]/60fps.

Il convient également de noter la batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide à 45 W, et le chargeur devra être acheté séparément. Dans la boîte, en plus du smartphone, seuls le câble et la broche d’éjection de la fente pour carte sont inclus.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra dispose également d’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons sur l’écran, en plus des autres capteurs habituels, il dispose du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e avec prise en charge de l’Ultra Wideband, Bluetooth 5.2 et NFC . Il convient également de noter Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, Bixby et la prise en charge de Samsung Pay.

Malgré toutes ces spécifications, la grande nouveauté est l’inclusion du S Pen, dans un emplacement dédié, comme pour le Galaxy Note.

AS Pen sur un Galaxy S

L’introduction du S Pen dans la gamme Galaxy S a eu lieu avec la série S21. Le Galaxy S21 Ultra était déjà compatible avec le stylet, il avait déjà des fonctionnalités dédiées, cependant ce n’était pas un accessoire natif. En d’autres termes, pour en profiter, l’utilisateur devait en acheter un séparément et, éventuellement, un accessoire supplémentaire pour le fixer au smartphone afin de ne pas se perdre.

Maintenant, si c’était une solution, ce n’était finalement pas la meilleure. Il a transformé un grand smartphone en une pièce encore plus grande, a perdu l’ergonomie et le design a également été endommagé.

Avec le S22 et la fin de la ligne Note, cela n’aurait aucun sens d’abandonner une pièce de productivité comme le S Pen ou simplement de la transférer sur le segment pliable. Soit dit en passant, cette année, on s’attend également à ce que le nouveau Galaxy Z Fold ait un S Pen intégré.

D’après ce que vous pouvez voir, Samsung a créé le modèle Ultra avec cette transition à l’esprit. Le Galaxy Note était une machine basée sur le Galaxy S précédemment sorti, avec de légères modifications de conception et l’inclusion du S Pen et c’est ce qu’est un Galaxy S Ultra aujourd’hui.

La terminologie Note a disparu, mais l’essentiel demeure.

Comment fonctionne le S Pen sur un Galaxy S ?

AS Pen fonctionne exactement de la même manière que nous le connaissions dans une note. Une fois retiré de son emplacement, certaines fonctionnalités rapides sont immédiatement activées sur l’écran du smartphone.

Cependant, il y a des améliorations notables dans la réponse du stylet, permettant une écriture, des griffonnages ou des dessins, plus fluides et avec une plus grande sensibilité au toucher. Ensuite, ce qui est écrit « à la main » peut facilement être transformé en caractères.

Un écran digne de ce nom

L’écran du Samsung Galaxy S22 Ultra, comme mentionné, présente une taille de 6,8″ avec la technologie Dynamic AMOLED 2X avec une résolution de 1440 x 3088 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

N’étant pas le meilleur écran d’un haut de gamme, nous avons par exemple l’iPhone 13 Pro Max avec une qualité supérieure à plusieurs égards, c’est un écran supérieur digne.

Il peut offrir une visualisation cohérente dans n’importe quel environnement lumineux, avec un ajustement confortable, de l’environnement le plus sombre au plus confortable. Le visionnage de films et l’expérience de jeu sont améliorés par le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le contenu de lecture est également excellent dans n’importe quel environnement.

Les caméras du Samsung Galaxy S22 Ultra

Le Samsung Galaxy S22 Ultra obtient des résultats photographiques de haute qualité avec des aspects qui se démarquent de la meilleure concurrence. Encore, dans d’autres détails, c’est ci-dessous.

À l’avant, il n’y a qu’un appareil photo de 40 MP et à l’arrière quatre caméras qui composent le module principal.

Principal : capteur 108 MP 1/1.33″, pixels 0.8μm, 85º, ouverture f/1.8, OIS, PDAF, Laser AF

Ultra grand-angle : capteur 12MP 1/2.55″, pixels 1.4μm, 120º, ouverture f/2.2, Dual Pixel AF

Périscope : capteur 10MP 1/3.52″, pixels 1.12μm, 11º, ouverture f/4.9, Dual Pixel AF, zoom optique 10x

Téléobjectif : capteur 10MP 1/3.52″, pixels 1.12μm, 36º, ouverture f/2.4, Dual Pixel AF, zoom optique 3x

8K à 24 ips, 4K à 60 ips, 1080p à 60 ips et HDR10+

L’application Appareil photo est livrée avec des options de capture communes, photo, vidéo, mode nuit… mais le point culminant va aux possibilités de capture vidéo et photo professionnelle où tous les paramètres peuvent être ajustés manuellement.

De manière générale et résumée, on retrouve un bon équilibre des blancs et des couleurs, dans les différentes conditions de prise de vue, une bonne exposition, l’effet de flou se fait naturellement, même en mode portrait. L’autofocus est assez rapide et efficace ; et en enregistrement vidéo, il y a une bonne stabilisation. La distance focale minimale permet également des prises de vue macro de grande qualité.

Voici quelques exemples:

l’autonomie

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est livré avec une batterie de 5000 mAh et même les jours les plus intensifs, l’autonomie est plus que suffisante pour une journée complète d’utilisation. Mais en général, avec l’usage courant donné dans les tests de smartphones, la batterie tient 2 jours d’utilisation.

Les tests de charge n’ont pas été effectués car le chargeur 45W n’était pas disponible.

Verdict : l’évolution est-elle nécessaire ?

Sans aucun doute, c’était l’évolution nécessaire dans la gamme de smartphones Samsung. Avec l’introduction de deux gammes de pliables qui gagnent de plus en plus d’expression sur le marché, abandonner le nom Note et l’amener au Galaxy S finit par prendre tout son sens pour le consommateur, encore plus que la grande différence entre le Note et le Galaxy S concentré uniquement sur le S Pen.

Au niveau des performances globales du smartphone, aucun bémol n’est à souligner. La fluidité du smartphone et sa capacité de production dans les différents paramètres en font l’une des meilleures machines au top, avec toutes les caractéristiques exclusives de Samsung.

A noter que le Samsung Galaxy S22 Ultra est disponible en coloris marron (Bourgogne), noir, blanc et vert, et la coque arrière peut être personnalisée en gris, bleu ou rouge (dans les achats effectués sur le site). Il peut toujours être acheté avec 8 Go + 128 Go, 12 Go + 256 Go / 512 Go / 1 To, à partir de 1279,90 €.