Quelle version d’Android utilisez-vous sur votre smartphone ?

Comme nous le savons, l’écrasante majorité des smartphones dans le monde fonctionnent sur le système Android. Le logiciel de Google est le plus populaire de tous et dispose déjà d’un large éventail de versions disponibles. Le dernier en date est Android 12, mais la version 13 est également déjà « dans le four ».

Donc, dans notre question de cette semaine, nous voulons que vous nous disiez quelle est la version de votre smartphone Android. Participer.

Quelle version de votre smartphone Android ?

Vous connaissez certainement plus de personnes avec des smartphones Android qu’avec des appareils qui ont un autre système d’exploitation mobile. Le système de Google est le plus populaire, mais il est également disponible sur une grande variété d’appareils de différentes marques.

Un peu d’histoire…

La première version d’Android est sortie le 23 septembre 2008, sous le nom de Petit Four ou Beta et en avril de l’année suivante la version Cupcake est née, suivie de Donut en septembre et Eclair en octobre. Froyo apparaît en mai 2010 et en février 2011, la version Gingerbread arrive, suivie d’Ice Cream Sandwich, en décembre de la même année.

Jelly Bean apparaît en juillet 2012 et l’année suivante KitKat arrive. En novembre 2014 Google lance la version Lollipop et en octobre Marshmallow est dévoilé. Nougat est sorti en août 2016 et en 2017 nous avons Oreo. Un an plus tard, Pie apparaît et en septembre 2019 arrive Android 10.

En septembre 2020, l’année de la pandémie, Google dévoile la version 11 et, plus récemment, l’actuel Android 12 est sorti, en octobre 2021. Mais l’entreprise travaille déjà d’arrache-pied au développement du prochain Android 13. .

Fin 2020, nous avons posé cette même question à nos lecteurs, où plus de la moitié des participants avaient Android 10. Une enquête récente a révélé que la plupart utilisent la version 11 et seulement 2,6 % ont déjà la version la plus mise à jour, Android 12.

Ainsi, dans notre question de cette semaine, nous voulons que vous nous disiez quelle version de ce système d'exploitation vous avez sur votre smartphone.

