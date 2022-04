Fortinet est un leader et continue de croître dans l’innovation en matière de cybersécurité

Fortinet, le leader mondial des solutions de cybersécurité complètes, intégrées et automatisées, a annoncé les résultats du dernier Worldwide Quarterly Security Appliance Tracker, optimisé par IDC (International Data Corporation’s).

Le 4Q21 Tracker et l’historique des rapports démontrent le leadership mondial continu de Fortinet dans la livraison de ses solutions de sécurité de manière plus cohérente que tout autre fournisseur pendant neuf années consécutives et l’accélération de la croissance des revenus plus rapidement que vos concurrents.

IDC Tracker 4Q21 démontre l’accélération de la croissance des revenus de Fortinet

Tout au long de 2021, Fortinet a augmenté ses unités expédiées de 31,4 % d’une année sur l’autre, atteignant 36,8 % de part de marché unitaire pour les seuls marchés combinés du pare-feu, de l’UTM et du VPN. Fortinet représente plus d’un tiers de toutes les unités expédiées depuis un pare-feu/UTM.

IDC Tracker 4Q21 démontre que Fortinet a accéléré la croissance des revenus du marché mondial des solutions de sécurité d’une année sur l’autre au quatrième trimestre à 20,9 %, dépassant de 9,7 % la croissance du marché mondial pour tous les fabricants.

John Maddison, vice-président exécutif des produits et directeur marketing chez Fortinet, déclare que…

Le leadership continu de Fortinet démontre une forte adoption de nos solutions technologiques innovantes et une croissance mondiale rapide. FortiOS est le système d’exploitation de Fortinet et la base de nos solutions, assurant la convergence entre les réseaux et la sécurité, la segmentation dynamique du réseau, l’automatisation et les capacités nativement intégrées d’accès réseau Zero Trust et SD-WAN. Nos unités de traitement de sécurité, ou ASIC, augmentent radicalement les performances, l’échelle et l’efficacité des solutions Fortinet tout en améliorant l’expérience utilisateur pour les applications sur les réseaux hybrides d’aujourd’hui.

Poussé par l’essor de l’informatique de périphérie, la mise en œuvre du cloud à grande échelle et le passage au travail à distance, le périmètre est désormais partout, augmentant considérablement la surface d’attaque.

Plus que jamais, les entreprises ont besoin d’une plate-forme de sécurité capable de répondre aux exigences des entreprises numériques et des environnements réseau dynamiques d’aujourd’hui. Dans le cadre de Fortinet Security Fabric, les pare-feu FortiGate permettent et accélèrent les initiatives d’innovation numérique.