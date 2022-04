Quatre applications pour lutter contre le changement climatique

L’engagement envers l’environnement ne devrait pas seulement caractériser le Jour de la Terre, mais aussi le reste de l’année. Voici quatre applications qui nous aideront à vivre une vie plus durable.

Nous approchons du Jour de la Terre, un anniversaire qui au cours des dernières années est devenu plus important que jamais : il nous rappelle que nous ne devons pas tenir notre planète pour acquise et que, si nous ne la traitons pas, nous en subirons les conséquences. Pour cette raison, il est bon de ne pas aborder cette semaine comme le seul moment où nous pensons à la Terre, mais plutôt d’apporter un mode de vie plus durable dans notre vie quotidienne. En cela, certaines applications conçues pour nous faire vivre une vie « plus verte » peuvent nous aider. Certains sont disponibles pour tous les smartphones, tandis qu’un jeu est présenté sur iPhone et iPad dans le cadre de l’effort environnemental d’Apple, où l’entreprise s’est fixé pour objectif de rendre tous ses produits neutres en carbone d’ici 2030.

Yuka

Les étiquettes des produits peuvent souvent sembler incompréhensibles : à l’intérieur d’un emballage de biscuits apparemment sains, des conservateurs ou d’autres éléments potentiellement nocifs pour notre santé et l’environnement pourraient se cacher. C’est pourquoi ces dernières années, l’utilisation de Yuka a littéralement explosé, notamment grâce à la facilité d’utilisation d’une application extrêmement utile. En fait, il suffit de scanner le code-barres d’un produit alimentaire ou cosmétique pour se retrouver devant la liste de ses caractéristiques, complétée par des indicateurs colorés allant du vert au rouge pour indiquer la bonté ou non des éléments individuels. En peu de temps, il est donc possible de savoir si ce produit est bon ou s’il peut nous nuire, offrant également des alternatives plus saines aux produits scannés. Cette approche simple mais ingénieuse a également eu un impact sur les entreprises : plusieurs entreprises ont revu la composition de leurs produits pour obtenir un meilleur score dans l’application. L’utilisation de base est gratuite mais vous pouvez vous abonner annuellement pour accéder à des fonctions avancées, notamment des indicateurs pour les personnes intolérantes au lactose ou au gluten.

Trop bon pour partir

Une application qui vous fait économiser de l’argent et évite le gaspillage est une combinaison parfaite. Too Good to Go repose sur un concept tristement célèbre : à la fin de la journée, de nombreux commerces de nos villes doivent jeter les restes de nourriture, qui ne peuvent pas être stockés et revendus le lendemain. Ici l’idée géniale : construire un service qui permette aux différents bars, boulangeries et restaurants de créer des coffrets contenant des produits périmés (mais toujours absolument bons) à revendre à prix réduit. De cette façon, le restaurant gagne quelque chose de la nourriture qui serait autrement jetée, nous, les clients, pouvons acheter ces forfaits en dépensant quelques euros et l’environnement nous remercie car nous ne gaspillons rien. Une combinaison parfaite, en fait. Il vous suffit de vous inscrire pour accéder à la carte des commerces de proximité qui proposent l’une de ces box à prix réduit, puis d’en réserver une et d’aller la récupérer.

Lever du soleil : une aventure avec la faune

Si les deux premières applis ont un réel impact sur nos actions, Alba l’a sur notre façon de penser. Né des créateurs de Monument Valley, le jeu vidéo pour smartphones met en scène une jeune fille, Alba, en visite chez ses grands-parents sur la Méditerranée. En quelques heures, le conte transporte les joueurs dans une histoire dans laquelle le protagoniste doit découvrir et protéger les animaux, nettoyer l’île des déchets et unir les habitants pour les pousser à vivre une vie plus durable. Une aventure racontée à travers des graphismes dessinés à la main et des chansons à saveur espagnole, qui nous apprendra également à vivre en pensant un peu plus à la nature.

MikyWire

La dernière application du groupe représente un projet intéressant qui peut en fait avoir un impact direct sur ce que nous faisons pour notre planète. Développé par Nina Siemiatkowski, MilkyWire agit comme un centre névralgique de collecte de fonds que les utilisateurs peuvent facilement joindre aux différentes organisations engagées contre le changement climatique. L’application nous permet de visualiser plus de 50 organisations actives dans 30 pays, nous fournissant des informations sur chaque campagne active que nous pouvons ensuite décider de soutenir. Comme, comment? En quelques clics, vous pouvez choisir le montant à donner à la campagne unique, dont les mises à jour sont ensuite fournies par l’organisation toujours via l’application avec divers contenus multimédias. Bref, un activisme digital bottom-up qui se mêle aux réseaux sociaux.