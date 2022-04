Les cartes graphiques Nvidia ne sont déjà que 19% au-dessus de la valeur recommandée et celles d’AMD à 12%

Nous avons finalement commencé à voir une baisse constante et régulière du prix des cartes graphiques de dernière génération. Après la croissance exponentielle subie par ce marché, la situation commence lentement à se normaliser.

En ce sens, les dernières informations montrent que les cartes graphiques GeForce RTX 30 de Nvidia ne sont déjà que 19% au-dessus de la valeur recommandée par la marque. À leur tour, les modèles Radeon RX 6000 d’AMD ont actuellement un prix supérieur de 12 % au prix initial de l’entreprise.

Le prix des cartes graphiques Nvidia et AMD continue de baisser

Les joueurs, ainsi que les mineurs de crypto-monnaie, peuvent déjà pousser un soupir de soulagement. En effet, les cartes graphiques commencent progressivement à devenir moins chères qu’elles ne l’étaient il y a quelques mois à peine.

Selon de nouvelles données révélées par le site allemand 3DCenter, le prix moyen des cartes graphiques haut de gamme est déjà très proche de la valeur initialement recommandée par les marques. Ainsi, selon les détails de l’enquête, actuellement (17 avril), la valeur des GPU GeForce RTX 30 de Nvidia n’est que de 19 % supérieure à celle recommandée, tandis que les AMD Radeon RX 6000 ont un prix de 12 % supérieur.

Dans la dernière analyse réalisée le 25 mars, les graphiques Nvidia et AMD étaient 25 % plus chers que ceux initialement cités.

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, ces valeurs sont alors complètement différentes de celles présentées il y a quelques mois. Par exemple, en mai 2021, les GPU de nouvelle génération de Nvidia étaient 218 % plus chers, tandis que ceux d’AMD étaient 116 % plus chers que ce que la marque avait fixé au moment de leur lancement.

Selon les détails de 3DCenter, le prix du modèle GeForce RTX 3080 Ti est à peine 1 % plus élevé, contre 16 % le 6 mars. Le RTX 3060 Ti est toujours 32 % plus cher (au lieu de 55 %), suivi du RTX 3070, dont le prix est 27 % plus élevé, et du RTX 3080 10 Go, 21 % plus cher.

Du côté d’AMD, il y a un fait curieux, puisque les modèles RX 6600 et 6500 XT sont vendus à un prix inférieur de 5 % au prix conseillé. Le RX 6900 XT a le même prix que prévu initialement, tandis que les RX 6800 et RX 6800 XT sont respectivement 41 % et 31 % plus chers.

Avez-vous actuellement trouvé des GPU à des prix inférieurs à ceux d’il y a quelques mois ?