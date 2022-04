Sur WhatsApp, vous pouvez masquer votre dernier accès à des contacts individuels

Une fonctionnalité très attendue des utilisateurs est sur le point d’arriver sur WhatsApp : la possibilité de cacher le dernier accès à seulement certains contacts.

WhatsApp teste une fonctionnalité qui sera utile à de nombreux utilisateurs à travers le monde : la possibilité de masquer votre dernière connexion à un seul contact. Le toujours attentif WABetaInfo le rapporte, expliquant qu’une mise à jour de la fonction pourrait bientôt arriver qui vous permettra de masquer cet élément à un seul contact (ou à un groupe de contacts) sans les limitations actuellement imposées. À ce jour, en effet, il est possible de masquer le dernier accès à tous ou à aucun, sans possibilité de sélectionner des contacts individuels.

La fonction WhatsApp impliquée dans ce changement est celle qui indique l’heure du dernier accès, en fait, d’un contact, c’est-à-dire la dernière fois qu’il a ouvert l’application. Une fonction qui permet souvent aux utilisateurs de comprendre quand quelqu’un les ignore : pourquoi le contact que nous avons écrit pour ouvrir l’application ne nous a pas répondu ? Évidemment, il y a mille raisons valables, mais pour les plus paranoïaques, la réponse est toujours une : il nous ignore. Actuellement, la fonction peut être désactivée pour tout le monde ou pour ceux qui n’appartiennent pas à nos contacts, mais les tests de l’application montrent que WhatsApp envisage de vous permettre de sélectionner des contacts individuels à « masquer ».

Dans ce cas, nous pourrons choisir les contacts du carnet d’adresses auxquels nous ne montrons pas notre dernier accès, tandis que ceux qui ne font pas partie de notre carnet d’adresses continueront de ne pas le voir. Lorsque cette nouvelle atteindra tous les utilisateurs, les options disponibles pour afficher l’heure de notre dernier accès seront donc quatre : « Tous », « Aucun », « Mes contacts » et « Mes contacts sauf … », avec ce dernier cela vous permettra d’indiquer les personnes individuelles à limiter.Évidemment, tout comme cela se produit déjà avec les tiques et avec le dernier contact, si nous bloquons un contact, nous ne pourrons pas non plus voir l’heure de son dernier accès. ‘heure, les nouvelles options WhatsApp vous permettront de masquer même la photo de profil et la courte biographie des contacts individuels.