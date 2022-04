Aurons-nous bientôt des nouvelles de Xiaomi ? Le nouveau logo MIUI 13.5 est déjà connu

Xiaomi a été très actif en ce qui concerne ses mises à jour Android et en particulier MIUI. Il s’agit de votre version personnalisée du système Google et de la plate-forme où de nombreuses fonctionnalités supplémentaires sont présentées.

Avec la collecte de nouvelles sur la prochaine mise à jour, il est temps que des nouvelles sur MIUI 13.5 émergent. Peu de détails sont encore connus, mais le nouveau logo est maintenant apparu et montre un changement important de la part de Xiaomi.

Lancé il y a environ 4 mois, le dernier né de MIUI est toujours disponible sur les smartphones Xiami. Cette version laissera bientôt place à une nouvelle mise à jour, créée pour améliorer l’offre et corriger certains problèmes.

On ne sait pas encore grand-chose de ce que prépare Xiaomi, mais on sait que le pari de la marque sera gros. Le nouveau logo MIUI 13.5, qui a maintenant été découvert, en est la preuve. La proximité avec la version précédente est évidente, mais avec des différences importantes.

Le premier changement est vraiment le changement du deuxième chiffre. Celui-ci a maintenant une double représentation, non seulement en supposant un 43, mais aussi un 5. C’est ainsi que la version MIUI 13.5 sera représentée.

Deuxièmement, et c’est la partie la plus visible, il y a un changement visible dans les couleurs utilisées par Xiaomi dans ce logo. Le bleu est désormais la couleur dominante et est présent dans de nombreuses autres parties de cette nouvelle proposition de marque.

Pour l’instant, MIUI 13.5 n’a toujours pas de date de sortie prévue. Même ainsi, on sait que cette nouvelle version est créée avec beaucoup de détails et en se concentrant notamment sur l’interface et ce qu’elle offrira aux utilisateurs.

C’est une bonne nouvelle et montre que MIUI 13.5 est en cours de préparation et devrait être présenté prochainement. Xiaomi donne ainsi des indications claires qu’il continue de se concentrer sur les mises à jour et de conserver ses smartphones avec les dernières versions, améliorations et corrections.