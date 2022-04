Playdate est enfin expédié, mais seulement si vous avez commandé l’été dernier

Récapitulatif : l’ordinateur de poche Playdate tant attendu de Panic est enfin livré aux premiers bailleurs de fonds. La machine de jeu rétro devait arriver à la fin de l’année dernière après que le lot initial de 20 000 unités de précommande ait été vendu en moins de 20 minutes. À la 11e heure, cependant, le développeur a appris qu’un mauvais lot de batteries avait fait son chemin dans certaines de ces premières Playdates.

Panic a décidé de remplacer toutes les batteries existantes par des packs d’un autre fournisseur, ce qui signifiait qu’elles ne seraient plus prêtes à être expédiées à temps pour les vacances.

Oh! Une nouvelle vidéo Playdate Update est arrivée ! Il récapitule les grandes choses pour les développeurs que nous avons publiées cette année, comme Pulp et le SDK Playdate. Veuillez en profiter. https://t.co/LXkuR8Isnk Il y a un élément supplémentaire important dans la mise à jour. Les dates de lecture du groupe un commenceront à être expédiées… …aujourd’hui. pic.twitter.com/T58YihE6f3 — Playdate (@playdate) 18 avril 2022

Dans une mise à jour récente, Panic a déclaré que le premier lot de commandes Playdate du groupe un est expédié aujourd’hui. Les commandes partent par vagues en fonction de votre place dans la file d’attente, avec volume à augmenter quotidiennement car l’entreprise s’assure que toute sa logistique fonctionne bien. Ceux qui ont pré-commandé un ordinateur de poche sont encouragés à garder un œil sur leur boîte de réception pour plus d’informations sur le délai de livraison prévu.

Maintenant, pour un peu de mauvaises nouvelles. Panic a déjà rempli sa capacité de production pour 2022, ce qui signifie que toute nouvelle commande à partir d’aujourd’hui ne sera pas exécutée avant l’année prochaine.

Demander à quelqu’un de passer une commande pour quelque chose aujourd’hui et d’attendre au moins huit mois est difficile, en particulier dans la société de gratification instantanée d’aujourd’hui, mais cela devient malheureusement de plus en plus courant, les pénuries de production et les problèmes de chaîne d’approvisionnement continuant de causer des retards.