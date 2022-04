Netflix annonce une série basée sur le jeu Exploding Kittens

Depuis quelques temps, Netflix n’est plus seulement un service de streaming de films et de séries. L’entreprise nord-américaine a décidé d’explorer le marché du gaming et ainsi d’élargir l’offre qu’elle met à disposition de ses clients.

Mais souvent ces deux mondes sont ensemble. Et c’est le cas aux dernières nouvelles de Netflix, qui vient d’annoncer préparer une série basée sur le jeu Exploding Kittens.

Netflix réalise une série basée sur le jeu Exploding Kittens

Netflix a annoncé ce lundi (18) avoir conclu un accord intéressant avec les créateurs du jeu Exploding Kittens. L’objectif est alors de transporter l’aventure du jeu de cartes dans une série à diffuser sur la plate-forme de streaming populaire.

Le jeu, connu principalement pour son format de carte physique, gagnera une version électronique pour appareils mobiles en mai prochain, sous le nom Exploding Kittens – The Game, et sera intégré à la section jeux de Netflix. La série basée sur le titre des chats sera disponible en première en 2023.

Ce sera la première fois que Netflix sortira un jeu pour smartphones et une série inspirée de celui-ci. La série sera incluse dans la catégorie comédie pour adultes et mettra en vedette les acteurs Tom Ellis, Abraham Lim, Lucy Liu, Ally Maki, Mark Proksch et Sasheer Zamata.

L’histoire portera le nom du jeu – Exploding Kittens – et sera basée sur l’éternel conflit entre le Ciel et l’Enfer qui atteint des proportions épiques lorsque Dieu et le Diable sont envoyés sur Terre – dans les corps de robustes chats domestiques.

Selon Mike Moon, directeur de l’animation pour adultes chez Netflix, « le co-développement d’un jeu et d’une série animée ouvre de nouvelles voies à Netflix« . Leanne Loombe, directrice des jeux externes pour la plateforme, déclare que « Notre objectif est d’offrir aux clients un excellent divertissement qu’ils adoreront dans n’importe quel format, qu’il s’agisse d’un jeu ou d’une série animée ».