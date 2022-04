Foretales, une aventure de cartes vraiment intéressante

Les studios indépendants Alkemi ont récemment annoncé, en partenariat avec l’éditeur Dear Villagers, leur prochain jeu Foretales, un jeu de cartes qui pourrait s’avérer être une expérience très intéressante.

Au cours des dernières années, plusieurs jeux de cartes (en nombre et en type) ont vu le jour pour les consoles et les PC.

C’est une combinaison qui, lorsqu’elle est bien faite et développée de manière intelligente et équilibrée, améliore la création de jeux extrêmement intenses et stratégiques. Foretales, a toutes les épices pour se révéler être une très agréable surprise pour tous les amateurs.

Foretales raconte l’histoire (déjà battue) du royaume autrefois magnifique et fantastique de la République Harde, qui se trouve maintenant au bord de la destruction. Une ancienne prophétie sombre menace de détruire tout et tout le monde et en cours de route, un mystérieux culte se retrouve impliqué.

Les joueurs contrôlent un petit voleur, nommé Volepain, qui s’avérera être le héros principal. Mais vous ne serez pas seul dans la quête et à ce titre, vous devrez créer votre propre équipe de compagnons pour vous aider dans votre aventure.

Cependant, ce ne sont pas des héros typiques auxquels nous sommes habitués, c’est-à-dire qu’il s’agira de personnages anthropomorphes extrêmement curieux, comme le tigre maître en tir à l’arc, Léo, ou le gorille Karst, en passant par l’éléphant Isabeau ou le perroquet Pattenbois.

Chacun aura ses propres capacités qui s’avéreront cruciales au combat et qui, magistralement utilisées avec les cartes que le joueur acquiert, permettront des attaques puissantes et l’élimination de ses ennemis, dans les dizaines de situations et de rencontres qu’ils auront au cours de la déroulement du jeu. aventure.

Cependant, la guerre ne sera pas toujours la meilleure solution et, en tant que telle, il appartiendra au joueur de décider s’il doit aborder un scénario donné de manière agressive, plus furtive ou utiliser le commerce comme une arme.

Les mécaniques de table Foretales seront accompagnées de graphismes et d’art inspirés des classiques 2D de Disney, ainsi que l’ambiance du jeu prend une autre dimension, avec la participation du compositeur Christophe Héral (Beyond Good & Evil et Rayman Legends). À son tour, le jeu gagne également avec la participation de l’acteur Travis Willingham, en tant que narrateur.

Foretales sera lancé cet été sur PC et Nintendo Switch.