Les blocs multi-pièces de Super Mario Bros. étaient en fait bons pour 16 pièces, pas 10

Pourquoi c’est important : Après près de 37 ans, on pourrait penser que les joueurs auraient découvert tout ce qu’il y a à savoir sur l’un des jeux vidéo les plus reconnaissables jamais créés. Prenez le bloc multi-pièces innocent, par exemple. Quel est le nombre maximum de pièces que vous pouvez retirer d’un seul bloc avant qu’il n’expire ? Si vous êtes comme la plupart, vous avez probablement répondu « 10 », mais vous vous trompez.

Un classique intemporel comme Super Mario Bros. n’a sûrement plus rien à offrir à la communauté, n’est-ce pas ?

Il s’avère que le bloc multi-pièces a une limite de temps plutôt qu’une limite de pièces. Comme l’a expliqué le célèbre speedrunner Kosmic dans une vidéo récente sur le sujet, extraire le maximum absolu de pièces d’un seul bloc multi-pièces dépend du timing, de l’exécution et d’un peu de chance.

Pour comprendre comment fonctionne le bloc de pièces, vous devez être conscient des règles du cadre – des règles que les développeurs ont utilisées pour suivre le temps dans le jeu. Un autre speedrunner, Bismuth, décrit en détail les règles du cadre dans une vidéo séparée.

Fort de ces connaissances et du fait que vous n’avez que 230 cadres pour collecter autant de pièces que possible dans des conditions optimales, il est possible de marteler 15 pièces du bloc en seulement 224 cadres. Notez qu’il faut 16 images entre chaque coup pour que le bloc soit prêt à cracher une autre pièce ; frappez trop vite et vous n’obtiendrez rien.

Notez également que la première pièce est essentiellement gratuite puisque la minuterie n’a pas encore démarré, et le bloc aura toujours une pièce disponible après que les ticks de la règle du cadre soient passés.

Avec un timing parfait, vous pouvez collecter un total de 16 pièces à partir d’un bloc multi-pièces. Soigné.

