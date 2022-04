Galp : 100 aires de service produiront de l’énergie solaire

Dans le monde dans lequel nous vivons, qui est hautement technologique et sur la voie de la durabilité, ce dont nous avons parfois besoin, ce sont de nouvelles idées. En ce sens, Galp a récemment annoncé qu’il allait transformer 100 aires de services ibériques en producteurs d’énergie solaire.

Le projet d’installation de centrales solaires pour l’autoconsommation sera, à moyen terme, étendu à l’ensemble du réseau de stations Galp dans la péninsule ibérique.

Galp est le 3e plus grand producteur d’énergie solaire photovoltaïque de la péninsule ibérique

Galp est actuellement le troisième plus grand producteur d’énergie solaire photovoltaïque de la péninsule ibérique, avec une capacité installée d’environ 1 GW en production sur un portefeuille total de 4,7 GW qui comprend des projets en développement en Espagne, au Brésil et au Portugal.

L’entreprise a récemment annoncé qu’elle installerait des centrales solaires photovoltaïques pour l’autoconsommation dans plus d’une centaine de zones de service de la péninsule ibérique, dans un exemple où la transition énergétique commence à la maison et permet des économies importantes, tant sur le plan environnemental qu’économique. . .

Ce plan a commencé par l’installation de ces systèmes dans 12 zones de service en Espagne, qui sont déjà en service. Les bénéfices obtenus ont accéléré la décision d’expansion. Dans une première phase, le projet a été étendu à une cinquantaine de stations-service au Portugal et autant en Espagne, dans un projet de 2,5 MWc dont les économies annuelles sont estimées à plus de 30 000 €, ce qui suppose des économies de plus de 750 000 € sur les 25- an de durée de vie des panneaux photovoltaïques.

La perturbation des marchés de l’énergie causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie a rendu la décision d’investissement encore plus opportune.

Galp développe ce type de projets pour ses clients entreprises et particuliers à travers la marque Galp Solar, contribuant à la décarbonation de ses activités, renforçant l’autonomie énergétique et réduisant ses factures.