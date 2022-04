Les téléphones portables peuvent-ils provoquer des tumeurs cérébrales ? Les chercheurs ont déjà la réponse

Nous entendons souvent dire que les radiations émises par les téléphones portables sont si nocives qu’elles peuvent entraîner des tumeurs cérébrales. Compte tenu de ces déclarations, les chercheurs ont porté leur attention sur cette question, afin de comprendre si elle est confirmée ou non.

Une nouvelle étude a fourni plus de réponses et renforcé ce que les enquêtes précédentes avaient déjà réalisé.

Dans une étude récente, un groupe de chercheurs a surveillé la santé de plus d’un million de femmes au Royaume-Uni. À partir de l’analyse des résultats, les chercheurs ont réalisé qu’il n’y avait pas de risque accru de tumeurs cérébrales chez les utilisateurs de téléphones mobiles, par rapport à ceux qui n’en ont jamais utilisé.

Les résultats ont été publiés dans le Journal of the National Cancer Institute et détectés par des chercheurs d’Oxford Population Health et du Centre international de recherche sur le cancer.

Ces résultats corroborent les preuves de plus en plus nombreuses selon lesquelles l’utilisation du téléphone portable dans des conditions normales n’augmente pas le risque de tumeur cérébrale.

A révélé Kirstin Pirie, de l’unité d’épidémiologie du cancer d’Oxford Population Health et l’un des auteurs de l’étude.

Pour Jessica Jones, professeure adjointe d’oncologie à la McGovern Medical School de l’UTHealth Houston et au Memorial Hermann Health System à Houston, cette étude est importante car elle dissipe certains mythes qui ont été créés.

Le monde a connu un pic de cas de cancer entre 1975 et 1992. De plus, les cas de cancer du cerveau ont augmenté de 1995 à 2008. Selon le professeur, cette augmentation pourrait avoir été causée par certaines tendances détectées à l’époque, à savoir l’utilisation des téléphones cellulaires. . Cependant, il a assuré que « cette étude a analysé tellement de patients que nous pouvons être sûrs que les téléphones portables ne provoquent pas de cancer du cerveau ».

Les limites de l’étude sur les tumeurs cérébrales devraient être explorées

Les chercheurs qui ont mené l’étude ont souligné les limites de leurs résultats. En effet, il n’est pas clair si les risques associés à l’utilisation des téléphones portables sont différents chez ceux qui utilisent des téléphones portables pendant une plus longue période que les individus étudiés.

Après tout, dans l’étude, 18% des utilisateurs ont déclaré parler sur leur téléphone portable pendant 30 minutes ou plus par semaine. Cependant, les enfants ou les adolescents n’ont pas été analysés, dont le temps consacré au téléphone mobile sera considérablement plus élevé. Pourtant, il existe des études qui se concentrent sur le lien entre les tumeurs cérébrales et l’utilisation du téléphone portable par ces groupes d’âge, et les résultats ne révèlent aucune tendance inquiétante.

Bien que les résultats n’indiquent pas de corrélation, Joachim Schüz, auteur principal de l’étude, a conseillé aux utilisateurs de téléphones portables de réduire « l’exposition inutile » comme forme de prévention. Plus que cela, et quelles qu’en soient les causes, aux États-Unis, un homme ou une femme sur 100 000 recevra un diagnostic de cancer du cerveau.

En fait, pour Jessica Jones, il y a plusieurs facteurs à considérer ; les expositions quotidiennes inhabituelles pouvant être associées à une augmentation des tumeurs cérébrales doivent être prises en compte. Dans le cas des téléphones portables, « presque tout le monde en a ou les utilise », et, pour cette raison, il s’agit d’une exposition quotidienne courante.

Le professeur conseille aux gens de prendre « 30 minutes par jour pour marcher », malgré les résultats de l’étude, et que la meilleure chose à faire pour la santé est de poser son portable et de miser sur l’exercice.

