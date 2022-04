Les jeux électroniques sont de plus en plus élaborés et attrayants, offrant au joueur une meilleure expérience. Et pour preuve, nous avons révélé à plusieurs reprises certains des différents titres qui se sont vendus à des milliers d’unités.

Ainsi, les dernières informations indiquent que le jeu Diablo II : Resurrected s’est vendu à plus de 5 millions d’exemplaires.

Plus de 5 millions d’exemplaires de Diablo II : Resurrected vendus

L’un des meilleurs moyens d’évaluer la popularité d’un jeu consiste à analyser l’acceptation et l’intérêt des consommateurs. Et cela peut être vérifié, par exemple, par le nombre d’exemplaires vendus d’un certain jeu.

Ainsi, le créateur Blizzard Entertainment vient de révéler que l’une de ses dernières sorties, à savoir le jeu Diablo II : Resurrected, a déjà réussi à écouler plus de 5 millions d’exemplaires écoulés. Et cet exploit a été accompli en seulement six mois, une fois le jeu arrivé le 23 septembre 2021.

Nous vous rappelons que Blizzard Entertainment fait partie de la société Activision Blizzard. Et à ce titre, il est également en cours d’acquisition par Microsoft. La finalisation de ce rachat du créateur devrait intervenir avant juin 2023, et le deal est évalué à près de 60 milliards d’euros.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Diablo II: Resurrected est une version remasterisée du RPG d’action classique Diablo® II. Le défi consiste à traquer le mystérieux Dark Wanderer et à combattre les habitants de l’enfer tout en démêlant le destin des Ultimate Evils, Diablo, Mephisto et Baal. Le jeu comprend plusieurs spécifications telles que :

Graphismes remasterisés : monstres, héros, objets, sorts, tous ressuscités

Une histoire épique divisée en cinq actes

Gameplay classique préservé : être le même Diablo II que les joueurs apprécient

Prise en charge de Battle.net mise à jour

Prend en charge les plans de progression multiplateforme, afin que vous puissiez suivre votre progression de jeu où vous le souhaitez

Avez-vous déjà joué au titre Diablo II : Resurrected ?