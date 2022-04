Apple : App Notes a une nouveauté que peu connaissent

L’application Notes existe depuis plusieurs années dans l’écosystème Apple. D’iOS à macOS, cette application n’est pas vue avec le potentiel qu’elle a. En fait, de nombreux utilisateurs ne savent pas comment ils peuvent, par exemple, inclure un mot de passe pour chaque note, écrire avec Apple Pencil, partager le contenu d’une note avec quelqu’un, numériser un document et même utiliser cet outil comme un chat, avec journal d’activité.

Aujourd’hui, nous allons laisser une petite astuce qui couvrira certaines actions intéressantes, pouvoir utiliser ce logiciel pour partager une note et créer des mentions d’utilisateurs.

Le partage de notes sur iPhone, iPad et Mac est une fonctionnalité de plus en plus courante. Et maintenant, avec l’application Notes dans iOS 15, le logiciel apporte plusieurs améliorations, comme les mentions, la collaboration entre les participants et quelques bonnes options supplémentaires. Si vous ne connaissez toujours pas ces fonctionnalités, il est temps de voir comment faire.

Mentionnez vos collègues dans Notes sur iPhone

Nous avons déjà discuté de cette application dans diverses possibilités, de son utilisation pour transformer un document en PDF, à la protection du contenu d’une note avec un mot de passe. Il est également possible de partager une note avec plusieurs utilisateurs et d’avoir une conversation de type chat dans le document lui-même.

De plus, grâce à ces options de partage et de collaboration, nous pouvons mentionner un participant afin qu’il reçoive une notification.

Comme nous pouvons le voir dans les images ci-dessus, l’ensemble du processus est facile. Créer un document, c’est simple et on peut même mettre des éléments d’organisation. Ensuite, ouvrez simplement les définitions dans cette note (dans les points de suspension). Là, l’utilisateur pourra voir l’option de partager une note, où, une fois pressé, il verra les différentes façons de le faire.

Choisissez le destinataire et attendez qu’il accepte l’invitation.

A partir de ce moment, toutes les modifications apportées par l’utilisateur ou les différents intervenants seront enregistrées. Pour mieux organiser votre travail, Apple a créé Mentions.

Chaque fois que vous avez un invité invité ou que vous êtes sur une note de ce type, vous pouvez le mentionner pour attirer son attention sur n’importe quel point de la note.

Faites simplement ceci : placez le pointeur à l’endroit où vous voulez que cette personne voie le commentaire. Tapez la lettre « @ » et vous verrez automatiquement une suggestion avec les personnes qui collaborent sur cette note.

Cliquez sur l’un des participants et l’élu recevra une notification sur son iPhone, iPad ou Mac.





La personne pourra consulter l’enregistrement des modifications, quand elles ont été effectuées et ne pas perdre le focus, lorsque son attention est requise dans le document.

Cette astuce aborde diverses options, de la création, de l’édition, des outils de collaboration, des alertes et de l’exportation du travail vers d’autres formats ou plateformes.