Tesla n’inclut plus certains des câbles de charge dans les voitures neuves qu’il vend

Même en disposant d’un réseau complet et très efficace de Superchargeurs, Tesla donne aux utilisateurs de ses voitures électriques la possibilité d’être rechargés à d’autres points et même chez n’importe qui.

Pour ce faire, ces voitures étaient équipées de toutes sortes de câbles de charge. Maintenant, c’est fini et c’est Elon Musk lui-même qui a révélé à tout le monde que les nouvelles voitures vendues n’auront pas ces câbles de charge.

Contrairement à d’autres marques automobiles, Tesla a une gestion très directe de ce qui est ou n’est pas dans ses voitures. Il parvient à changer le matériel présent de manière transparente et sans donner aucune information à ses clients et à toute autre personne intéressée par leurs voitures.

Maintenant, pour autant que nous puissions en juger, Tesla a simplement éliminé la présence de plusieurs câbles de charge dans ses voitures électriques. C’est Elon Musk lui-même qui a confirmé ce changement qui est maintenant appliqué à ces modèles.

Les statistiques d’utilisation étaient super basses, donc semblaient inutiles. Du côté (mineur) positif, nous inclurons plus d’adaptateurs de prise avec le kit de connecteur mobile. – Elon Musk (@elonmusk) 16 avril 2022

La raison, selon l’homme fort de Tesla, est le peu d’utilité de ces câbles. Habituellement utilisés dans les connexions pour les utilisateurs qui souhaitent recharger leurs voitures électriques Tesla à la maison, ils ne sont plus utilisés lorsque les Superchargeurs ou autres bornes de recharge sont préférés.

Même avec ce changement, Tesla ne laissera pas ses utilisateurs sans accès à ces câbles. Ils peuvent être achetés sur la boutique en ligne de Tesla, mais pour 275 $, mais Elon Musk a supposé que la marque réduirait le coût à 200 $.

Sur la base des commentaires reçus, nous baisserons le prix du connecteur mobile à 200 $ et faciliterons la commande avec la voiture. Notez que le connecteur mobile n’est pas nécessaire si vous avez un connecteur mural Tesla ou pour utiliser des Superchargeurs. Recommandez d’installer le connecteur mural Tesla bien avant l’arrivée de la voiture. – Elon Musk (@elonmusk) 17 avril 2022

Fait intéressant, cet ensemble de connecteurs mobiles Gen 2 est en rupture de stock et ne peut plus être acheté. Pourtant, et d’après ce qu’Elon Musk a révélé, les clients de Tesla qui optent pour cette solution auront accès à encore plus d’adaptateurs.

Ce n’est pas la première fois que Tesla retire les câbles de ses voitures électriques. Cela ne devrait pas être un changement majeur qui affectera de nombreux clients, car apparemment ceux-ci étaient peu utilisés et uniquement dans des situations particulières, avec peu de retour pour ceux qui les utilisaient.