Meta a encore quelques secrets sur WhatsApp à présenter très prochainement

Meta et Facebook ont ​​beaucoup investi pour créer de nouveaux appareils qui changeront la vie des utilisateurs. Toujours avec le réseau social au centre de ce focus, ce matériel parvient à interagir avec le monde réel, l’amenant au monde numérique.

La proposition la plus récente présentée était une paire de lunettes de soleil de Ray-Ban, qui capture le monde. Maintenant, et pour une intégration encore plus grande, Meta semble vouloir apporter cette proposition à WhatsApp, augmentant encore cette interaction.

Malgré toutes les innovations apportées par WhatsApp, il y a un domaine où ce service semble être loin d’être innovant. Nous parlons d’intégration avec différents assistants personnels, de Google à Apple.

Cela semble être une ancienne option, et qui sera bientôt modifiée, du moins selon ce qui a été trouvé dans la dernière version bêta de WhatsApp. Une analyse effectuée sur la version 2.22.9.13 nous a permis de trouver des chaînes et des images associées à une future intégration, ce qui sera très intéressant.

<string name="instrumentation_auth_complete_bullet_one">Tell Assistant who you want to contact. Be sure to say “on WhatsApp” after their name so Assistant knows to open a WhatsApp message secured with end-to-end encryption.</string> <string name="instrumentation_auth_complete_bullet_three">"Wait to say your message after Assistant asks you, so you know you're speaking into WhatsApp."</string> <string name="instrumentation_auth_complete_bullet_two">For example, “Hey Facebook, message Anna on WhatsApp.”</string> <string name="instrumentation_auth_complete_button">Connect with Ray-Ban Stories</string> <string name="instrumentation_auth_complete_link"><a href="%1$s">Learn how your voice information is kept private on Ray-Ban Stories.</a></string> <string name="instrumentation_auth_complete_title">Send a WhatsApp Message With Assistant</string> <string name="instrumentation_auth_perm_button">Next</string> <string name="instrumentation_auth_perm_paragraph_one">When you use WhatsApp with Ray-Ban Stories, the contents of your personal messages and calls are always secured with end-to-end encryption. Not even WhatsApp can read or listen to them.</string> <string name="instrumentation_auth_perm_paragraph_two"><a href="%1$s">Learn more about your privacy on WhatsApp.</a></string> <string name="instrumentation_auth_perm_title">Use WhatsApp with Ray-Ban Stories</string> <string name="instrumentation_auth_title">Link with WhatsApp</string>

Le code actuel promet une intégration avec l’une des dernières nouveautés de Meta, les Ray-Ban Stories. C’est un code qui ne peut pas encore être utilisé par les utilisateurs, mais qui est déjà présent dans l’application, prêt à être exploré par les programmeurs de WhatsApp lui-même.

Les références actuelles pointent également vers l’intégration avec un assistant, mais certainement pas celles des smartphones. On suppose que ce sera l’assistant Facebook et que ce sera celui qui comblera le fossé entre WhatsApp et les lunettes Ray-Ban.





Naturellement, toutes les interactions entre les lunettes Meta et WhatsApp seront effectuées par la voix et avec des commandes simples. Ces informations renforcent également la sécurité, en garantissant que les messages seront cryptés et inaccessibles.

Ce sera une étape très importante qui unira davantage les services de Meta et son matériel. Ce sera une première expérience et donnera encore plus de fonctionnalités à WhatsApp et un matériel unique qui a montré les capacités de Facebook, les Ray-Ban Stories.