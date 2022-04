Astronaute d’un jour ! Postulez pour un vol en apesanteur

En mars, l’Agence spatiale portugaise – Portugal Space a lancé le concours Zero-G Portugal – Astronaut for One Day. Dans le cadre du concours, 30 élèves âgés de 14 à 18 ans, de l’enseignement primaire et secondaire de différents districts portugais, seront sélectionnés pour effectuer un vol en apesanteur.

La date limite pour participer au concours s’est terminée aujourd’hui, mais a été prolongée jusqu’au 25 avril.

Concours « Zero-G Portugal – Astronaute d’un jour » : Découvrez quoi faire…

L’Agence spatiale portugaise – Portugal Space donnera aux étudiants la possibilité de voler et de découvrir des conditions de microgravité, simulant la sensation que les astronautes éprouvent dans l’espace. La campagne de vols paraboliques, à bord de l’Airbus A310 du français Novespace, est prévue pour septembre 2022, au départ d’un aéroport national.

Comme un astronaute en orbite, Astronautes d’un jour découvrira soudain que tous les mouvements sont si faciles. D’un instant à l’autre, le poids cessera d’exister. Marcher ou porter des poids n’implique aucun effort et les corps se sentiront plus légers qu’une plume, flottant dans l’espace.

Le concours « Zero-G Portugal – Astronaut for a Day » est une initiative de l’Agence spatiale portugaise qui vise à promouvoir l’espace auprès des jeunes, en établissant une connexion avec ce secteur à travers des vols paraboliques qui simulent un environnement en microgravité. .

Les participants seront soumis à un processus de sélection en plusieurs étapes, tous de nature éliminatoire, inspiré des processus de sélection des astronautes. L’inscription peut se faire ici.

