Deliver Us Mars, nouvelle mission dans l’espace

Après Deliver Us The Moon, lancée en 2019, la mission de conquête du système solaire n’a pas ralenti et Deliver Us Mars sera la prochaine étape pour l’Humanité.

Développé par l’équipe de KeokeN Interactive et distribué par Frontier Foundry, Deliver Us Mars est un jeu d’exploration et d’aventure qui tente de conquérir la planète rouge.

Deliver Us Mars, en développement par les studios néerlandais KeokeN Interactive (également responsable de Deliver Us The Moon) est une aventure de science-fiction qui tente de représenter une expérience plus réaliste de ce que c’est que d’être un astronaute. Il s’agit de la suite du jeu sorti en 2019, Deliver Us The Moon.

Les joueurs seront à nouveau invités à se lancer dans une aventure dans le but de tenter de trouver le salut pour l’Humanité. Pour ce faire, ils devront explorer les nouvelles frontières de la planète rouge, dans une mission à haut risque pleine de dangers et d’événements inattendus afin de récupérer les ARCA, les navires de la colonie volés par les membres du mystérieux Outward.

Cette série (Deliver Us) nous apporte un thème très actuel. Ceci, parce que les missions vers la Lune et maintenant vers Mars que les jeux représentent, se produisent à un moment où les ressources naturelles de la Terre sont complètement épuisées et où l’Humanité, pour survivre, devra se tourner vers l’Espace comme sa future maison.

Dans le premier teaser (voir ci-dessus) de Deliver Us Mars, les joueurs peuvent avoir un petit aperçu du nouveau et mystérieux protagoniste du jeu mais aussi de son fidèle compagnon, le drone qui l’accompagnera toujours. Dans la vidéo, nous identifions que l’action se déroule immédiatement après un crash sur la planète rouge et que cela devrait être ainsi que notre aventure commence.

L’action du jeu se déroule 10 ans après la mission originale du vaisseau Fortuna de Deliver Us The Moon, explorant en quelque sorte les événements du jeu précédent. Cela plaira aux joueurs du jeu original, car une partie de la mécanique sera connue, mais l’équipe de développement a précisé très clairement que Deliver Us Mars aura de nombreuses nouvelles dynamiques et gameplay.

Comme dans le titre original, Deliver Us Mars présentera plusieurs défis et énigmes à résoudre. Des obstacles qui auront à la fois de la dextérité physique et un défi logique.

Deliver Us Mars sortira sur Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 et PC cette année (au début).