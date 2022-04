Fonctionnalité de tests WhatsApp qui cache votre "Vu pour la dernière fois" statut

TL; DR : WhatsApp teste une nouvelle option qui permet aux utilisateurs de masquer leur statut « Last Seen » à des contacts spécifiques. Il est actuellement disponible sur leurs dernières versions bêta, sans calendrier de déploiement pour tous les utilisateurs.

L’un des services de messagerie les plus populaires au monde déploie une nouvelle fonction de confidentialité pratique. Sur la dernière version bêta de WhatsApp pour Android et iOS, ils ont introduit une fonctionnalité qui vous permettrait d’exclure des contacts spécifiques de voir votre statut « Last Seen ».

WhatsApp vient d’ajouter la fonctionnalité sur la version bêta de l’iPhone/iOS hier, dans le cadre de leur dernier effort pour ajouter de nouvelles options de confidentialité pour les utilisateurs. Il est disponible pour certains bêta-testeurs qui utilisent les versions bêta actuelles de WhatsApp et sera mis à la disposition des utilisateurs par vagues.

Le « Last Seen » apparaît généralement sous le nom d’un utilisateur et indique quand il a ouvert l’application pour la dernière fois. Il indique une heure précise si la personne était active dans la journée ou une date si elle n’a pas été active depuis un certain temps. WhatsApp permet actuellement aux utilisateurs de limiter leur statut « Last Seen » à leurs seuls contacts ou de désactiver complètement la fonctionnalité.

Cette fonctionnalité peut empêcher les autres de savoir si vous avez lu leurs messages. Alors que WhatsApp permet à ses utilisateurs de désactiver les confirmations de lecture, l’heure de la « dernière vue » peut suggérer que quelqu’un a récemment ouvert l’application.

Cette mise à jour vous permet également de masquer votre photo de profil et la section « À propos » sous votre nom à des contacts spécifiques. Les testeurs bêta peuvent accéder à ce paramètre en accédant à Paramètres > Compte > Confidentialité et en sélectionnant le paramètre « Mes contacts sauf ». Cela vous amènera à une liste de vos contacts où vous pouvez exclure des noms spécifiques.

Il n’y a pas de mot officiel sur le moment où cela sera introduit dans les versions stables de WhatsApp. L’année dernière, la société a publié une amélioration majeure de la sécurité qui a comblé une faille majeure dans son chiffrement de bout en bout.