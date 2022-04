5 raisons pour lesquelles Spotify s’est concentré sur les podcasts

Spotify est la plus grande plateforme de streaming musical au monde. Mais ces dernières années, son objectif s’est un peu déplacé vers la ligne de podcast, et il a fait des investissements qui en ont fait l’une des plus grandes applications de podcast aujourd’hui. Mais pourquoi cette entreprise s’intéresse-t-elle autant à ce sujet ?

Découvrez aujourd’hui pourquoi Spotify se concentre autant sur les podcasts.

Combien Spotify investit-il dans les podcasts ?

En 2019, Spotify s’est tourné vers les podcasts grâce au lancement d’une initiative appelée Audio First. Audio First a vu la société investir plus d’un milliard de dollars dans les podcasts.

Cet argent a été investi dans l’achat de droits exclusifs sur des podcasts célèbres comme Michelle Obama, Joe Rogan et Dax Shepherd. Spotify a également acquis des plateformes et des sociétés liées aux podcasts telles que Gimlet, Anchor, Betty Labs, Chartable, Podsights et Whooshkaa, entre autres.

Mais pourquoi l’entreprise s’intéresse-t-elle tant aux podcasts ?

1. Les podcasts attirent les fans

Des célébrités comme Joe Rogan et Michelle Obama apportent un autre avantage à Spotify : elles attirent un nombre important de fans sur la plateforme.

Et parce que ces podcasts de célébrités amènent des fans sur Spotify, la société est mieux à même de se battre en duel avec la concurrence.

2. Podcasts = Bénéfice

Spotify n’a pas réalisé de bénéfices sur la musique depuis sa création en Suède en 2006. En 2021, par exemple, l’entreprise a perdu 42 millions de dollars. Mais pourquoi?

Eh bien, chaque fois que vous diffusez une chanson gratuitement, Spotify doit payer les droits d’auteur de la chanson. Cependant, comme toutes les chansons ne sont pas accompagnées d’une publicité, la société ne gagne pas d’argent avec tous les flux. Ainsi, en réalité, Spotify dépense de l’argent lorsque ses utilisateurs diffusent de la musique gratuitement.

D’autre part, chaque podcast est intégré à des publicités. Dans le cas de Joe Rogan, Spotify a payé des centaines de millions de dollars pour sécuriser la diffusion de son podcast, car la société gagne des revenus publicitaires en fonction de la taille de l’audience. Ainsi, à mesure que l’audience de Rogan augmente, les revenus de la plateforme augmentent également.

Les podcasts sont donc une source de revenus pour Spotify.

3. Les podcasts ont maintenu Spotify dans la course

Apple était initialement en avance sur la course audio, mais en 2019, Spotify a fait un saut dans les podcasts. Dans le processus, son catalogue de podcasts et son nombre d’abonnés ont dépassé ceux d’Apple, amenant les entreprises là où elles sont aujourd’hui.

Les principaux concurrents de Spotify, à savoir Apple, Google et YouTube, hébergeaient déjà de nombreux podcasts. Si Spotify n’était pas passé à Audio First quand il l’a fait, ses rivaux l’auraient laissé derrière, et celui-ci serait probablement oublié.

4. Contrôle du contenu

Spotify est dans une situation délicate avec la musique sur sa plateforme. Le départ de Neil Young de l’application a mis en évidence le fait qu’elle ne possède pas la musique dont elle dispose et qu’elle est entièrement à la merci des artistes.

Cependant, avec les podcasts, Spotify acquiert des droits exclusifs. Cela signifie que les podcasteurs ne peuvent pas simplement se réveiller et retirer leur podcast de la plateforme, car ils sont contractuellement obligés de les garder sur la plateforme.

5. La facilité d’introduction des podcasts

Spotify avait déjà la technologie. Si l’application pouvait diffuser de la musique, elle pourrait certainement diffuser des podcasts. La diversification dans les podcasts était un choix assez simple, à la fois techniquement et commercialement.

Considérant que Spotify a perdu 42 millions de dollars en 2021, il semble que les podcasts feront enfin des bénéfices sur la plateforme. Si cela est vrai, alors votre investissement dans Audio First a déjà porté ses fruits et continuera de porter ses fruits dans les années à venir.

